De La Espriella garantiza justicia por la masacre de policías en Amalfi y ordena ofensiva

El presidente Abelardo De La Espriella prometió justicia por la muerte de 12 policías en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025, y criticó la gestión anterior.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró este miércoles que no habrá impunidad para los responsables del ataque que dejó 12 policías muertos en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025. Durante la ceremonia de ascensos en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, el mandatario reiteró su compromiso con las familias de las víctimas y señaló al narcoterrorismo como el ente que deberá rendir cuentas.

Compromiso con la justicia en la Escuela de Cadetes

En el acto institucional celebrado en la capital, el jefe de Estado llevó ante la Policía Nacional el compromiso adquirido con los hogares de los uniformados caídos. De La Espriella recordó a los 12 efectivos asesinados en el helicóptero de la institución en el municipio antioqueño de Amalfi, calificándolos como héroes. El presidente manifestó que su administración perseguirá a los autores materiales e intelectuales del crimen hasta lograr su derrota.

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"No voy a descansar hasta que los derrotemos. No voy a descansar hasta que paguen tanto sufrimiento", afirmó el mandatario, poniendo su propio nombre, Abelardo De La Espriella, como garantía del cumplimiento de esta promesa. Este mensaje refuerza la postura oficial de cobrarse cada gota de sangre derramada por miembros de la Fuerza Pública durante los enfrentamientos con grupos armados.

Crítica al gobierno anterior y cambio de estrategia

El presidente atribuyó buena parte de las debilidades y golpes sufridos por la institución durante los últimos años a la gestión del gobierno que antecedió a su administración. De La Espriella criticó al "régimen socialcomunista" anterior, argumentando que su política terminó inclinando la cabeza ante el terrorismo y el crimen organizado.

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Ante esta situación, el presidente anunció un cambio de rumbo en la política de seguridad nacional. Declaró que esa etapa ha terminado y que ahora se avanzará hacia una ofensiva decidida contra los bandidos y grupos armados, utilizando la fuerza de la Fuerza Pública y contando con la ayuda divina. Este giro estratégico busca restablecer la institucionalidad y la capacidad de respuesta del Estado.

Carro bomba en El Patía y despliegue de la Fuerza Pública

La decisión de endurecer la postura de seguridad se refuerza con los hechos recientes en el Cauca. Este mismo miércoles, un vehículo cargado con explosivos fue activado en el sector El Estrecho, del municipio de El Patía, al sur del departamento. Según informó el presidente, el atentado tenía como objetivo la Subestación de Policía, pero resultó en la muerte de un civil y heridas en dos mujeres.

Tras el evento en la vía Panamericana, De La Espriella calificó el hecho como un cobarde ataque terrorista. Como respuesta inmediata, ordenó el despliegue de todas las capacidades disponibles de la Fuerza Pública en la zona. El objetivo principal es la captura de los responsables y la desarticulación de la red logística que permite este tipo de acciones violentas.

Consecuencias y próximos pasos en la lucha antidrogas

Estos eventos en Amalfi y El Patía marcan un punto de inflexión en la narrativa de seguridad del país. La administración actual utiliza estos trágicos sucesos para justificar la intensificación de operaciones contra el narcotráfico y sus estructuras de poder. Se espera que el despliegue en Cauca tenga resultados concretos en las próximas semanas.

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La ceremonia en la Escuela de Cadetes sirvió como plataforma para unir a la institución bajo un nuevo mando y una nueva dirección operativa. Las familias de las víctimas han recibido garantías directas del jefe de Estado sobre la búsqueda de justicia. La sociedad civil observará de cerca cómo se materializan estas promesas en la reducción de la violencia organizada.