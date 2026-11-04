De la Espriella incauta tecnología y armas en La Picota

El presidente Abelardo de la Espriella reporta el decomiso masivo de antenas Starlink, celulares y armas cortopunzantes durante un operativo en la cárcel La Picota en Bogotá.

El presidente Abelardo de la Espriella reveló los resultados detallados de un operativo de registro y control realizado en la cárcel La Picota de Bogotá. Durante esta intervención, las autoridades lograron incautar seis antenas Starlink, 582 dispositivos celulares y 3.754 tarjetas SIM. El balance oficial también incluyó el decomiso de 38 módems y una cantidad significativa de accesorios electrónicos que estaban siendo utilizados de manera ilegal dentro del penal.

Incautación Masiva de Tecnología Satelital

La presencia de equipos Starlink dentro de la prisión representa una vulneración directa a las normas de seguridad y comunicación establecidas. Estas antenas permiten acceso a internet satelital de alta velocidad, lo cual facilita la coordinación de actividades ilícitas sin ser detectadas por las redes tradicionales. La Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional coordinaron estrechamente para asegurar que estos dispositivos fueran retirados inmediatamente de las instalaciones.

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El uso de estas herramientas tecnológicas ha sido históricamente asociado con la capacidad de los líderes criminales para mantener contacto con sus redes externas. Al confiscar 582 celulares junto con miles de tarjetas SIM, se busca cortar los canales de comunicación inmediata que permitían la gestión de delitos desde las celdas. Este tipo de equipamiento suele estar vinculado a grupos organizados que buscan eludir el monitoreo estatal.

Armamento y Estupefacientes Encontrados

Además de la tecnología, el operativo descubrió 356 armas cortopunzantes, estupefacientes y dinero en efectivo. Estos hallazgos confirman la existencia de mercados internos ilegales y la capacidad de introducir objetos prohibidos en los centros de reclusión. Aunque no se especificó inicialmente quiénes eran los dueños directos de estos artículos, su acumulación sugiere una estructura logística compleja operando dentro de los pabellones.

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Las autoridades reforzaron la vigilancia en los 19 pabellones registrados durante la jornada. La búsqueda exhaustiva permitió identificar zonas donde se ocultaban estos elementos peligrosos. La retirada de tales cantidades de armas y drogas es un paso crítico para desmantelar las jerarquías criminales que intentan operar libremente detrás de las rejas.

Desplazamiento de Presos de San Andrés

Este anuncio se suma a la orden emitida por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado fin de semana para trasladar a 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá. Esta medida fue ejecutada conjuntamente por la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional con el objetivo de dispersar estructuras criminales consolidadas en otras regiones. El traslado busca interrumpir la influencia local de estos individuos sobre nuevas capturas o testigos.

El mandatario enfatizó que estas acciones son parte de una estrategia integral para combatir la intimidación poblacional. Al mover a los detenidos a cárceles de máxima seguridad en la capital, se reduce su capacidad de ejercer control territorial. Esta decisión refleja la voluntad política de no permitir que los centros penitenciarios funcionen como extensiones de los territorios criminales.

Postura Firme Contra la Impunidad

Abelardo de la Espriella afirmó categóricamente que las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. Su declaración incluye una advertencia clara contra quienes intenten burlar la justicia o intimidar a los colombianos desde sus celdas. El gobierno bajo su liderazgo adopta una postura de mano dura, rechazando cualquier forma de privilegio para los delincuentes.

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La frase "¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA!" fue utilizada para simbolizar el fin de la tolerancia hacia estas prácticas. El presidente reiteró que en la era del Tigre, la autoridad debe ser respetada incondicionalmente. Estas medidas buscan restablecer el orden público y garantizar que la seguridad de los ciudadanos esté por encima de cualquier intento de desafío estatal desde los sistemas penitenciarios.