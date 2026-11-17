El presidente Abelardo de la Espriella defendió sus recientes cambios en la administración, aclarando que solo retiró 30 de 6.000 funcionarios y estableciendo un periodo de evaluación riguroso para todos los nombramientos hasta 2030.

El presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente a las interrogantes generadas por los recientes cambios en su equipo de trabajo, especificamente sobre las salidas de los directores de Coljuegos y del Fondo Milagro. De la Espriella aseguró que ha retirado a menos del 0,1 % de los funcionarios que ha nombrado y advirtió que quienes no cumplan con su trabajo tendrán que dejar sus cargos. De la Espriella aseguró que las salidas representan una proporción mínima frente al total de personas que ha nombrado desde que llegó a la Presidencia. Según sus cuentas, ha designado entre 5.000 y 6.000 funcionarios y ha retirado 30. Esta cifra demuestra una rotación administrativa extremadamente baja en comparación con estándares históricos, reforzando su narrativa de estabilidad en la gestión pública.

Periodo de prueba hasta 2030 y estándares de desempeño

El mandatario estableció que todos los funcionarios de este Gobierno están en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Durante esta extensa ventana de evaluación, el criterio de permanencia en el cargo se basará estrictamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y la eficiencia operativa. El que no funciona tiene que irse, como en las empresas, afirmó De la Espriella, contrastando esta postura con la política de corrección de errores administrativos de administraciones anteriores. El mandatario destacó que, a diferencia del pasado, donde se permitía la permanencia de funcionarios ineficientes por compromisos políticos, este gobierno prioriza la meritocracia y la responsabilidad institucional. El que funcione será exaltado y Colombia sabrá agradecerle su esfuerzo por la patria, sentenció el jefe de Estado.

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Rotaciones en Coljuegos y Fondo Milagro por cuestionamientos

La declaración del presidente se conoce después de varios movimientos en entidades del Gobierno, marcados por escrutinio público y académico. El caso más reciente involucró a Jaime Vives Pinedo, a quien el presidente le pidió salir de la dirección de Coljuegos. Esta decisión fue consecuencia de los cuestionamientos por el proceso mediante el cual obtuvo un título de especialización en Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena. Dicho requisito era fundamental para asumir el cargo, pero generó debate sobre la validez de los créditos académicos obtenidos. La institución defendió el procedimiento académico y explicó que reconoció buena parte de los créditos por la experiencia laboral del funcionario. Sin embargo, la presión pública obligó al presidente a actuar para garantizar la transparencia en los nombramientos de alta dirección.

Prior a esta rotación en Coljuegos, el mandatario también pidió la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro. Este movimiento se produjo después de que se conocieran los salarios de los funcionarios de esa entidad, cuya nómina mensual ascendía a cerca de 765,6 millones de pesos. Los datos revelados cuestionaron la eficiencia en el uso de los recursos públicos dentro de la entidad de salud. De la Espriella aseguró que esos montos no correspondían a sus directrices de austeridad y ordenó reversarlos. La decisión de retirar a Uribe Tamayo fue inmediata, señalando que el descontrol en los gastos de personal era incompatible con la visión administrativa del actual gobierno. Esta acción reforzó el compromiso del mandatario con la disciplina fiscal y la transparencia en los gastos operativos de las entidades adscritas a la Presidencia.

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Cambios en el ICANH por irregularidades en el manual de funciones

A esos casos se sumó la salida de Camilo Noguera Pardo, cuya designación como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) fue revocada. La revocatoria se produjo después de los cuestionamientos por cambios en los requisitos del manual de funciones que habrían facilitado su llegada al cargo. Estas modificaciones generaron sospechas sobre la legitimidad del proceso de selección y la existencia de tratos preferenciales dentro del instituto. El presidente De la Espriella reiteró su posición dura ante estas situaciones, afirmando: El que no funcione tiene que irse. Esta línea de conducta se aplica sin distinción a cualquier entidad del Estado, garantizando que los nombramientos se realicen bajo estrictos criterios técnicos y legales. La destitución de Noguera Pardo cierra un ciclo de ajustes que busca profesionalizar aún más la gestión de las instituciones culturales y de seguridad del país.

Impacto en la gestión pública y próxima etapa administrativa

Estas decisiones de personal marcan un punto de inflexión en la relación entre el ejecutivo y la administración pública colombiana. Al establecer un periodo de prueba que se extiende hasta 2030, el gobierno no solo evalúa el desempeño inmediato, sino que proyecta una visión a largo plazo sobre la sostenibilidad de sus políticas. Los funcionarios nombrados, que ascienden a un número estimado entre 5.000 y 6.000 personas, ahora operan bajo un escrutinio constante donde la ineficiencia tiene consecuencias directas e inmediatas. La rotación mínima actual de 30 funcionarios refleja una limpieza inicial de puestos clave, pero el desafío persiste en la supervisión continua. La administración De la Espriella ha dejado claro que la corrección política no es un sustituto de la competencia profesional.

El público y los medios de comunicación observan de cerca cómo se implementarán los mecanismos de evaluación durante este periodo extenso. La revocación de los salarios irregular en el Fondo Milagro y la salida del director de Coljuegos son solo los primeros indicios de una estrategia más amplia. Esta estrategia busca alinear la burocracia estatal con los objetivos de modernización y eficiencia económica del gobierno. El mensaje es inequívoco: la permanencia en el servicio público es condicional al logro de resultados tangibles y al estricto apego a las normas éticas y legales. El gobierno espera que esta disciplina administrativa fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones y optimice la prestación de servicios esenciales. La prueba de fuego será mantener este equilibrio entre la estabilidad del equipo y la necesaria renovación de los recursos humanos que no cumplan los estándares exigidos.