El presidente Abelardo De la Espriella advirtió en Cali que la IA no reemplaza la conciencia moral de los jueces y llamó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a reforzar controles ante el uso de tecnología.

El presidente Abelardo De la Espriella utilizó la plataforma del encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria en Cali para establecer un límite claro sobre la aplicación de la tecnología en el sistema legal colombiano. El jefe de Estado declaró explícitamente que la inteligencia artificial no puede sustituir el criterio, el conocimiento ni la conciencia moral de los jueces y abogados en Colombia.

Defensa de la autonomía judicial y responsabilidad profesional

La inteligencia artificial jamás podrá reemplazar el criterio, el conocimiento ni la conciencia moral de un juez, afirmó De la Espriella durante su intervención en el evento organizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esta entidad reunió a las máximas autoridades encargadas de vigilar el comportamiento de operadores judiciales en todo el país.

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El mandatario subrayó que la responsabilidad última de cualquier documento judicial o jurídico recae exclusivamente en la persona que lo firma y presenta. Quien firma un documento tiene la obligación estricta de comprobar lo que allí plantea y garantizar su veracidad.

La inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo para la justicia, pero nadie puede presentar citas inexistentes o información no verificada y justificarlo posteriormente por el uso de una herramienta tecnológica. Esta postura busca proteger la integridad de los procesos legales frente al avance tecnológico.

Contexto normativo y el caso de sentencias inventadas

La advertencia presidencial llega en un año en el que el uso de la IA en la justicia colombiana ha estado bajo la lupa pública y regulatoria. En junio, el Consejo de Estado fijó reglas estrictas para el uso de inteligencia artificial en las actuaciones judiciales, estableciendo un precedente normativo importante.

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Esta normativa surgió tras el caso de un abogado que habría presentado sentencias inventadas generadas con ChatGPT. El incidente puso de manifiesto los riesgos de presentar información falsa en los procesos y la necesidad de mecanismos de verificación humana.

El Consejo de Estado puso límites al uso de la inteligencia artificial en la rama judicial y advirtió que ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar el criterio profesional ni servir de excusa para presentar información falsa. Estas reglas buscan evitar la erosión de la confianza en la administración de justicia.

Medidas contra la prescripción y protección a ciudadanos

De la Espriella también defendió la autonomía judicial, pidiendo que los jueces decidan sin presiones externas. Sin embargo, señaló que los operadores de justicia deben responder cuando incumplen sus obligaciones o afectan a la ciudadanía. La transparencia es clave para mantener la confianza pública.

El presidente pidió evitar que los procesos disciplinarios prescriban, lo que implica una llamada a agilizar las investigaciones contra malas prácticas. Solicitó fortalecer los mecanismos de protección y reparación para las personas afectadas por actuaciones indebidas de abogados.

De la Espriella instó a facilitar que los ciudadanos conozcan el estado de sus procesos, siempre que no se convierta en una vía para incorporar información falsa, incompleta o no verificada. Este equilibrio busca empoderar a los ciudadanos sin comprometer la seguridad jurídica.

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Integración tecnológica y agenda de modernización estatal

El encuentro de Cali reunió al jefe de Estado con magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, representantes de las altas cortes, académicos y autoridades civiles de Cali y del Valle del Cauca. El mandatario fijó su posición sobre el presente y el futuro de la justicia colombiana.

Más tecnología sí, pero con verificación humana y responsabilidad profesional intactas. Esta es la posición del Gobierno frente a actuaciones que puedan afectar a los ciudadanos o comprometer la confianza en la administración de justicia. La modernización no debe sacrificar la ética.

El Gobierno ha impulsado la agenda tecnológica como una de sus banderas principales en la última etapa administrativa. En septiembre, el presidente nombró a David Vélez, fundador de Nubank, como asesor para liderar la estrategia de inteligencia artificial del país.

David Vélez fue seleccionado con la promesa de modernizar el Estado sin descuidar los controles y la veracidad de la información. Este anuncio complementa la postura ética de De la Espriella sobre el uso responsable de la IA en sectores sensibles.

El encuentro se desarrolla en la capital vallecaucana, donde el presidente ha mantenido una intensa agenda pública esta semana. Entre sus actividades, incluyó la defensa de sus operativos de seguridad y el anuncio de la meta de reducir la pobreza monetaria al 20 por ciento para 2030.

La justicia colombiana enfrenta un momento definitorio entre la innovación y la tradición. La claridad en las reglas de uso de la IA es fundamental para garantizar un sistema justo y eficiente para todos los ciudadanos.