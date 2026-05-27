De La Espriella Lawyers aclara que representación en caso Rosa Elvira Cely fue gratuita

La firma de abogados emitió un comunicado negando apropiación de indemnizaciones y explicando que su labor fue pro bono, concluyendo en 2012.

La firma de abogados De La Espriella Lawyers emitió un comunicado este 26 de mayo para aclarar las recientes declaraciones sobre su participación en el caso de Rosa Elvira Cely , víctima de feminicidio en 2012.

En el documento, la firma aseguró que la representación judicial que ejerció el abogado Abelardo de la Espriella, actual candidato presidencial, fue completamente gratuita bajo la modalidad pro bono. Así, negaron categóricamente que se hubieran apropiado de recursos provenientes de indemnizaciones o reparaciones económicas, como se había sugerido en algunos espacios públicos y redes sociales.

El comunicado enfatiza que el equipo jurídico nunca cobró honorarios ni recibió dinero por la representación penal en el proceso relacionado con el feminicidio de Rosa Elvira Cely. De acuerdo con el comunicado, las afirmaciones hechas por familiares de la víctima, en particular por Juliana Cely, no acusan directamente al abogado de haberse apropiado del 90% de una eventual reparación económica, como se llegó a mencionar.

La firma aclara que cualquier proceso de reparación contra el Estado ocurrió años después de que concluyera su representación penal, la cual terminó en diciembre de 2012. Por lo tanto, las declaraciones de los familiares hacen referencia a procesos administrativos posteriores, no al proceso penal en el que participó De La Espriella Lawyers.

El documento busca desmarcar al abogado de cualquier señalamiento de apropiación de recursos y aclarar el alcance exacto de su intervención en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en Colombia. El caso de Rosa Elvira Cely, quien fue brutalmente asesinada en el Parque Nacional de Bogotá, conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La aparición pública de familiares en días recientes sobre procesos de reparación económica generó interpretaciones y cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación, lo que motivó a la firma a emitir esta aclaración. En el comunicado, De La Espriella Lawyers reafirmó su compromiso con el rigor jurídico y la claridad en la comunicación, y reiteró que ese trabajo hizo parte de su programa de responsabilidad social y asistencia jurídica gratuita.

La firma se mostró atenta a brindar las aclaraciones necesarias frente a las dudas generadas





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