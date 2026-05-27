De La Espriella Lawyers desmiente involvement en indemnización por caso Rosa Elvira Cely

Comunicado oficial de la firma De La Espriella Lawyers niega acusaciones sobre apropiación de indemnización y participation en ley Rosa Elvira; aclara que representación pro bono concluyó en 2012 y no participó en proceso administrativo posterior.

La firma De La Espriella Lawyers emitió un comunicado para desmentir categóricamente las versiones que han circulado en medios digitales y redes sociales sobre su participación en el caso de indemnización derivada del feminicidio de Rosa Elvira Cely .

Según el texto, la firma ejerció la representación judicial dentro del proceso penal contra Javier Velasco Valenzuela, responsable del crimen, de manera pro bono y voluntaria, como parte de su programa de responsabilidad social. Esa actuación procesal culminó en diciembre de 2012 con la condena del responsable, y la firma no tuvo ninguna participación en el proceso administrativo posterior que derivó en una indemnización económica contra el Estado colombiano, fallo que se dictó en 2023, más de diez años después de concluida su intervención.

La firma niega rotundamente que el doctor Abelardo De La Espriella o la empresa se hayan apropiado de porcentaje alguno de esa indemnización y aclara que Adriana Cely, hermana de la víctima, no ha hecho tales señalamientos. También se desmiente que De La Espriella haya participado en la ley contra el feminicidio que lleva el nombre de Rosa Elvira.

Por último, se advierte que las declaraciones atribuidas a Juliana Cely, hija de la víctima, emitidas en Noticias Uno el 25 de mayo de 2026, han sido distorsionadas y amplificadas desde cuentas con propósito electoral, a pocos días de la primera vuelta presidencial, configurándose una campaña sucia. El comunicado concluye reiterando que el único hecho verificable es la labor gratuita del abogado para conseguir que el responsable enfrentara la justicia





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