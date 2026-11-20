El presidente Abelardo de la Espriella desmintió reportaje del NYT sobre cooperación con EE.UU., mientras el diario defendió sus fuentes. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó al mandatario colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella emitió una desmentido directo contra The New York Times tras publicar un reportaje que afirmaba que su gobierno rechazó un plan de cooperación con Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico. El mandatario aseguró que la información difundida por el medio de comunicación estadounidense es falsa y negado categóricamente cualquier rechazo a propuestas de la administración del presidente Donald Trump.

Negación presidencial y contexto del conflicto

Abelardo de la Espriella afirmó explícitamente que no ha rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump y que sus requerimientos de cooperación están enfocados exclusivamente en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana. El jefe de Estado aclaró que no ha solicitado la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, señalando que dicho asunto sería competencia del Congreso de la República.

Also read Abelardo De La Espriella anuncia avances en investigación sobre contratos en Gobierno de Petro

La controversia se originó cuando el periódico estadounidense citó fuentes anónimas de la Casa Blanca para indicar que el presidente Abelardo de la Espriella rechazó la petición de los norteamericanos, los cuales buscaban vía libre para atacar objetivos terrestres de manera similar a las operaciones realizadas en Venezuela. Ante estas acusaciones, la Presidencia y el mandatario negaron rotundamente esa versión de los hechos.

Defensa periodística y fuentes del NYT

Una cuenta oficial de relaciones públicas del diario estadounidense respondió al primer mandatario colombiano defendiendo la reportería realizada y manteniendo la veracidad de su investigación. La publicación indicó que su investigación confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella de Colombia le dijo a funcionarios estadounidenses que su nación no permitiría que fuerzas estadounidenses participaran en operaciones militares contra los cárteles en su territorio.

Advertisement

El medio también expuso que sus reporteros contactaron varias veces al equipo de prensa del señor De La Espriella para obtener una respuesta antes de la publicación, pero que el equipo presidencial optó por no comentar. Esta falta de respuesta fue utilizada por el diario para sustentar su narrativa original a pesar de las críticas del gobierno nacional.

Respuesta del Departamento de Guerra

Ese mismo mensaje de The New York Times fue publicado como respuesta directa a otra publicación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien visitó Colombia esta semana. El alto funcionario aplaudió la respuesta de De La Espriella al diario y afirmó que lo publicado era falso, destacando la fortaleza de la alianza para derrotar a los narcoterroristas.

Pete Hegseth sentenció públicamente: "Amén, señor presidente. Los fake news no pueden evitarlo. Totalmente falso. Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca. El Departamento de Guerra está con ustedes hasta el final". Esta intervención elevó la tensión diplomática al incluir a un alto cargo del gobierno federal americano en el debate público sobre la veracidad del reportaje.

Actualización y posición final del medio

El diario norteamericano mencionó puntualmente el mensaje del jefe de Estado colombiano en el que califica como noticias falsas lo publicado por el medio. No obstante, la publicación confirmó que actualizaron su historia para incluir la respuesta de De La Espriella, pero se mantuvieron firmes en lo publicado anteriormente.

Advertisement

La organización declaró que después de que se publicara su historia, el señor De La Espriella dijo en la plataforma X que era falso que su gobierno hubiera rechazado un plan de cooperación. The New York Times reiteró que ha actualizado su narrativa para incluir la réplica oficial, pero insiste en mantenerse firme en los detalles y las fuentes de esta historia original.