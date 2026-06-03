¿De La Espriella o Cepeda? A quién apoyarán los candidatos que no pasaron a segunda vuelta

La contienda presidencial en Colombia se acerca a su segunda vuelta, en la que Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro se medirán. Mientras tanto, varios candidatos que no lograron obtener la victoria en la primera vuelta han comenzado a fijar posiciones de apoyo.

La contienda presidencial en Colombia se acerca a su segunda vuelta , en la que Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro se medirán. Mientras tanto, varios candidatos que no lograron obtener la victoria en la primera vuelta han comenzado a fijar posiciones de apoyo.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha dado su apoyo a De La Espriella, a pesar de la confrontación que hubo en las redes sociales entre los dos candidatos por obtener el electorado de derecha. Por su parte, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ha decidido no apoyar abiertamente a ningún candidato, aunque ha criticado abiertamente a De La Espriella. La fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, no ha dejado su apoyo a ningún candidato.

La contienda se acerca a su final, y los candidatos se están preparando para la segunda vuelta





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