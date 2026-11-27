El presidente Abelardo de la Espriella endurece la lucha contra el ELN tras una explosión en Norte de Santander que dejó cuatro policías heridos, asegurando una respuesta firme a la violencia.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó enérgicamente el ataque con explosivos perpetrado contra patrullas de la Policía Nacional en el municipio de Los Patios, ubicado en el departamento de Norte de Santander. Este acto violento, que ocurrió en la madrugada del viernes, dejó como resultado cuatro uniformados heridos, quienes se encuentran en estado estable y fuera de peligro.

Detalles del atentado en la vía a Agualinda

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este viernes en la vía que conduce a la vereda Agualinda, una zona dentro del área metropolitana de Cúcuta. Según los reportes iniciales difundidos por BLU Radio, los miembros de la fuerza pública se encontraban atendiendo la llamada de emergencia por un homicidio reportado en la zona cuando ocurrió la explosión.

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Los narcoterroristas activaron un artefacto explosivo colocado al costado de la vía, justo al paso de las patrullas de la Policía Nacional. La fuerza del impacto logró herir a cuatro efectivos de seguridad, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospitalito de Los Patios para recibir atención médica urgente por sus lesiones leves.

La orden presidencial y la postura contra el ELN

Abelardo de la Espriella comunicó su respuesta inmediata a través de un mensaje publicado en su cuenta verificada de X a las 7:49 de la mañana. En su texto, el mandatario declaró que ya ha ordenado que la ofensiva militar y policial aumente significativamente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal.

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El jefe de Estado dejó claro que no permitirá que el ELN ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante el uso de explosivos y sangre. Reiteró su compromiso incondicional con la seguridad ciudadana, afirmando que cada ataque contra Colombia tendrá una respuesta firme y que respaldarán sin descanso a la Fuerza Pública.

Contexto de violencia y siguientes pasos

Este incidente no ocurre de manera aislada, ya que sucede poco tiempo después de otro ataque con drones contra la Policía en Cúcuta que dejó tres civiles heridos, incluyendo un bebé de 18 meses de edad. Las cifras de heridos en este último suceso inicialmente se reportaron como dos, pero finalmente se confirmaron cuatro bajas entre los uniformados.

A pesar de que las condiciones de salud de los policías son estables, el gobierno nacional ha intensificado las garantías para asegurar que los autores materiales e intelectuales de este atentado rindan cuentas. La autoridad civil mantiene su posición de defender a los ciudadanos y garantizar la paz en las regiones afectadas por la insurgencia.