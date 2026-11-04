De la Espriella ordena ofensiva contra disidencias tras atentados terroristas en el suroccidente colombiano

El mandatario colombiano ordenó acción militar tras ataques que dejaron cinco muertos y 24 heridos en Tolima, Huila y Cauca, atribuidos a la disidencia de Iván Mordisco.

El presidente Gustavo De la Espriella ordenó el inicio de operaciones militares de alta intensidad contra los responsables de los grupos armados ilegales que ejecutaron una ola de atentados terroristas este fin de semana en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca. Esta medida contundente responde a la violencia extrema que dejó un balance de cinco muertos y 24 heridos entre la población civil y los miembros de la Fuerza Pública.

Detalles de los ataques en Tolima, Huila y Cauca

Los hechos violentos fueron perpetrados mediante el uso de automotores y motocicletas cargadas con artefactos explosivos, una modalidad que las autoridades han atribuido directamente a las disidencias criminales lideradas por el conocido alias 'Iván Mordisco'. El jefe de Estado calificó estos actos como cobardes atentados narcoterroristas que se ejecutaron en localidades específicas como Planadas en Tolima; Algeciras en Huila; y los sectores de La Sierra, Balboa y Totoró en Cauca.

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En el municipio de Planadas, Tolima, durante la noche del pasado domingo, los atacantes utilizaron una volqueta acondicionada con explosivos cerca de una base militar. Esta detonación, sumada al lanzamiento de explosivos desde drones, causó la muerte de cuatro civiles, incluyendo a una bebé de apenas dos meses de nacida y una menor de edad, además de dejar 18 heridos y severos daños al hospital local y a veinte viviendas.

En Algeciras, Huila, el sábado un grupo armado detonó una motocicleta bomba durante las celebraciones del Halloween, causando la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López. Este ataque dejó también heridas a dos policías y cuatro civiles. En el departamento del Cauca, aunque hubo detonaciones de motocicletas y artefactos en La Sierra y Balboa que afectaron la infraestructura hospitalaria, no se reportaron víctimas mortales ni heridos en estos dos últimos eventos.

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Postura del gobierno y estrategia contra el terrorismo

Estos eventos constituyen uno de los episodios más graves de la administración De la Espriella debido a su objetivo explícito de dañar indiscriminadamente a la población civil, no solo a las fuerzas de seguridad. El mandatario ha descartado desde el inicio cualquier posibilidad de conversaciones de paz, estableciendo que la única vía para los grupos armados es el sometimiento a la justicia.

Con este propósito, el gobierno ya presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para endurecer la lucha contra el crimen organizado. El presidente declaró públicamente que estos ataques no quedarán impunes, reiterando el compromiso del Estado colombiano de proteger a los ciudadanos y restablecer el orden público en las zonas afectadas mediante la acción judicial y militar.

Respuesta institucional y despliegue operativo

Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades operativas para asegurar las zonas atacadas, proteger a las comunidades y facilitar las diligencias judiciales correspondientes. El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que se intensificará el despliegue operativo y se fortalecerá la acción conjunta e interinstitucional para identificar a los responsables.

El oficial militar subrayó que los crímenes contra inocentes, incluida la bebé de Planadas, vulneran gravemente los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las Fuerzas Militares reiteraron su determinación firme de no retroceder ante la violencia criminal y de priorizar irrenunciablemente la protección de la vida de todos los colombianos, asegurando que los agresores responderán ante la justicia.

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Impacto social y reacciones de las autoridades locales

La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, expresó su solidaridad con las familias afectadas y exigió acciones contundentes para detener esta barbarie, calificando los hechos como inaceptables. Por su parte, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, lamentó la muerte del uniformado y reafirmó el respaldo de la Gobernación a la Fuerza Pública para garantizar la seguridad regional.

El Ministerio de Defensa deploro oficialmente los hechos en Algeciras y comunicó que no descansarán hasta esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la ley. Mientras tanto, las autoridades continúan realizando labores de control territorial en Planadas, Algeciras y Cauca para asegurar los escenarios de los atentados y apoyar a las comunidades traumatizadas por estos ataques sin previo aviso y con alta carga simbólica.