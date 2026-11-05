De La Espriella prohíbe reuniones con Mario Urán bajo pena de destitución

El presidente Abelardo De La Espriella emitió una orden terminante prohibiendo a los interventores de las EPS contactar a Mario Urán, bajo amenaza de remoción inmediata.

El presidente Abelardo De La Espriella emitió una orden terminante que prohíbe estrictamente a todos los interventores de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) reunirse o mantener cualquier tipo de contacto con el empresario del sector salud, Mario Urán. Esta disposición legal busca sancionar con la remoción inmediata de sus funciones a cualquier funcionario que incumpla dicha directriz presidencial, marcando un punto de inflexión en la relación entre la administración pública y los actores privados del sistema sanitario nacional. La medida fue comunicada a través de una publicación oficial en la plataforma X, donde el Mandatario afirmó actuar para proteger la integridad del sistema de salud público y privado.

Restricciones a los Funcionarios Superintendencia

Esta orden afecta directamente a los funcionarios designados por la Superintendencia de Salud para administrar de forma temporal las EPS que se encuentran bajo intervención administrativa. El mandatario utilizó el adjetivo "siniestro" para calificar a Mario Urán en su mensaje, estableciendo una prohibición absoluta que abarca tanto reuniones presenciales como cualquier forma de interlocución digital o telefónica. La declaración presidencial dejó claro que no habrá excepciones y que la separación del cargo será automática para quienes violen esta normativa, elevando el nivel de alerta entre los especialistas que actualmente gestionan estas entidades de seguridad social.

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Denuncias previas sobre contratos irregulares

La decisión del presidente surge en el contexto de una serie de investigaciones complejas que han involucrado a Mario Urán y a su empresa, Coosalud. En octubre de 2024, el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, denunció formalmente ante la Fiscalía la posible existencia de negocios irregulares por un monto aproximado de 180.000 millones de pesos. Las investigaciones iniciales apuntaban a que interventores de las EPS Emssanar, SOS y Asmet Salud podrían estar enviando postulaciones de pagos a clínicas y hospitales hacia el correo institucional que Urán utilizaba como asesor de Coosalud, lo que sugiere un posible conflicto de interés y mal uso de canales oficiales.

Defensa técnica de las acciones de Urán

El abogado de Mario Urán, Andrés Garzón, ha rechazado categoricamente los señalamientos en contra de su cliente, argumentando que las denuncias carecen de sustento probatorio sólido. Garzón señaló que ya existen declaraciones de funcionarios de la Superintendencia de Salud en las que se reconocen serias irregularidades administrativas y problemas de credibilidad en los informes que iniciaron las actuaciones legales. Además, afirmó que la decisión final sobre los giros y los pagos recae exclusivamente en los interventores, mientras que las recomendaciones de Urán eran únicamente conceptos técnicos diseñados para cumplir con los planes de mejoramiento de las EPS intervenidas, sin poder vinculante sobre las transacciones financieras.

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Limpieza del sector salud y medicamentos

En el mismo comunicado, el presidente Abelardo De La Espriella aprovechó para lanzar una advertencia más amplia contra lo que él denomina mafias, negociados y corrupción dentro del sistema de salud colombiano. El Gobierno prometió acabar definitivamente con los negocios irregulares que afectan la distribución y venta de medicamentos, subrayando que los recursos y las intervenciones deben destinarse exclusivamente a atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus insumos médicos. Esta postura busca desmantelar las redes de intermediarios inescrupulosos que, según la administración, se enriquecen indebidamente a costa de la salud pública y los fondos nacionales.

Impacto inmediato en la gestión sanitaria

La reacción inmediata de las partes involucradas refleja la tensión existente entre la supervisión estatal y la gestión privada en el sector salud. Coosalud reconoció que Mario Urán tenía un contrato de prestación de servicios con la empresa, pero aclaró que la entidad no es responsable de las acciones que el particular haya podido realizar al hacer un uso indebido de su correo institucional para fines no autorizados. Este escenario obliga a los interventores actuales a operar con extrema cautela, priorizando el cumplimiento estricto de la orden presidencial mientras las investigaciones judiciales continúan su curso normal sin interferencias externas de asesores privados.