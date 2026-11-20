El presidente Abelardo De La Espriella anuncia un arancel judicial y una adición presupuestal de $1,5 billones para fortalecer la Rama Judicial, manteniendo beneficios tributarios para sus funcionarios.

El presidente Abelardo De La Espriella ha confirmado su compromiso con el fortalecimiento financiero de la administración de justicia en Colombia. Durante una reunión sostenida en la ciudad de Cali con los presidentes de las Altas Cortes y la fiscal general Luz Adriana Camargo, el mandatario expuso las medidas clave para solventar las dificultades presupuestales que actualmente afectan al sector. Este encuentro se enmarcó dentro del Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, un espacio fundamental para dialogar sobre los desafíos estructurales del sistema judicial.

Financiamiento judicial y nuevo arancel

Como medida principal, De La Espriella anunció su disposición para impulsar la creación de un arancel judicial específico, diseñado para financiar la administración de justicia de manera sostenible. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que los recursos sean suficientes para el operativo diario de los despachos judiciales en todo el territorio nacional. El presidente subrayó que trabajará intensamente para asegurar que a los jueces no les falte el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones.

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Además de esta propuesta regulatoria, el mandatario reveló que planea realizar una adición significativa de $1,5 billones al presupuesto de la Rama Judicial para el próximo año fiscal. Esta inyección financiera adicional está dirigida expresamente a atender las necesidades operativas y financieras de esta rama del poder público, buscando paliar la escasez de fondos que ha ralentizado varios procesos. El gobierno ha sostenido conversaciones directas con la Corte Suprema de Justicia para evaluar estas alternativas de financiación y garantizar su viabilidad.

Condiciones para el acceso a la justicia

No obstante, el presidente Abelardo De La Espriella estableció una condición crítica para la implementación del arancel judicial: este mecanismo no debe convertirse en una barrera económica que restrinja el acceso de los ciudadanos a los tribunales. La prioridad del gobierno es que la justicia siga siendo accesible para quienes la necesitan, evitando que los costos adicionales desincentiven la presentación de demandas o recursos legales. El mandatario declaró estar dispuesto a estudiar la propuesta en profundidad y a sacarla adelante solo bajo la premisa de no obstaculizar el derecho fundamental a la justicia.

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Esta postura refleja un equilibrio delicado entre la necesidad de autofinanciación del sector y la protección de los derechos civiles. El gobierno busca que la recaudación de este arancel sea proporcional y justa, sin generar inequidades en el sistema legal actual. La discusión sobre este arancel se desarrolla en un contexto donde la eficiencia y la transparencia son requerimientos imperativos para la modernización de la justicia en el país.

Reacciones de la Rama Judicial y la Ley de Rescate

El anuncio se produce en medio de un clima tenso y de reclamos significativos por parte de jueces y trabajadores de la Rama Judicial, quienes han manifestado su preocupación frente a la Ley de Rescate Fiscal, también conocida como reforma tributaria. Los funcionarios cuestionan que algunas de las medidas del paquete fiscal trasladen una parte importante del esfuerzo fiscal hacia los trabajadores del Estado. Entre las principales preocupaciones destacadas están los cambios al impuesto de renta para personas naturales, que contemplan ampliar la base de contribuyentes y reducir ciertos beneficios tributarios existentes.

Los gremios judiciales han expresado especialmente su rechazo ante la eliminación de tratamientos tributarios especiales que benefician a funcionarios vinculados a la administración de justicia. Estas exclusiones implicarían un aumento en la tributación efectiva de asalariados y servidores públicos, así como una limitación en las deducciones relacionadas con cargas familiares. La percepción general en el sector es que estas reformas fiscales afectan desproporcionadamente a los funcionarios que ya operan bajo cargas de trabajo elevadas y condiciones laborales complejas.

Defensa de beneficios y mejora de infraestructura

Frente a esta ola de críticas y preocupaciones, el presidente Abelardo De La Espriella manifestó su respaldo al mantenimiento de los beneficios tributarios que reciben algunos funcionarios judiciales. El mandatario afirmó haber pedido explícitamente que se conserven estas condiciones, justificando su posición en la necesidad de proteger las condiciones económicas de quienes integran el sistema judicial. Para el gobierno, mantener estos incentivos es vital para asegurar la retención de talento y la estabilidad operativa de la Rama Judicial en un momento crítico.

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El mandatario reconoció abiertamente las dificultades estructurales que enfrentan muchos despachos judiciales, tales como la falta de personal suficiente, instalaciones inadecuadas y carencia de herramientas tecnológicas modernas. Para abordar estos problemas de infraestructura y capital humano, De La Espriella reiteró su compromiso de trabajar para mejorar las condiciones del sector a través de la asignación de recursos adicionales. La estrategia incluye no solo el dinero, sino también un enfoque integral para dotar a los juzgados de la capacidad operativa necesaria para reducir la carga de trabajo y agilizar la administración de justicia en Colombia.