El presidente Abelardo de la Espriella anuncia la reducción del IVA general para aliviar la carga tributaria, un movimiento que enfrenta análisis sobre el impacto en las finanzas públicas y la viabilidad de la recaudación.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Ministerio de Hacienda está evaluando la posibilidad de reducir la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Durante la alocución presidencial realizada el domingo 15 de noviembre, el mandatario detalló los cambios propuestos dentro del marco de la Ley de Rescate Fiscal.

La iniciativa contempla bajar la tasa actual del 19% hacia un 18% o incluso reducirlo al 17%. Este ajuste busca generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del Estado, aunque la medida ha generado interrogantes inmediatos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el origen de los ingresos que el país dejaría de percibir.

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Impacto Financiero y Costos de la Reducción

El análisis de expertos tributarios revela que la reducción de la tarifa tendría un costo significativo para las arcas nacionales. Los analistas consultados por EL COLOMBIANO estiman que bajar el IVA al 17% costaría entre $10 y $14 billones de pesos.

Por otro lado, llevar la tarifa al 18% implicaría una pérdida de recaudo entre $5 y $7 billones. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), advirtió que cada punto porcentual de disminución del IVA en 2027 representaría cerca de $7 billones menos para las finanzas públicas.

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Críticas Técnicas y Necesidad de Compensación

Junto con el anuncio, Abelardo de la Espriella reconoció que la propuesta tributaria todavía está en construcción. El jefe de Estado manifestó su disposición a introducir cambios para conseguir respaldo político y alcanzar las metas de recaudación establecidas.

Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla, sostuvo el presidente durante su balance de los primeros 100 días de gobierno.

Lisandro Junco consideró que antes de tomar una decisión es necesario revisar las cuentas fiscales y establecer cómo se compensaría el dinero que dejaría de entrar al Estado. El exdirector de la Dian señaló que si van a bajar ese IVA al 18% o 17%, tendrían que disminuir el gasto aún más o saber cuál es la fuente sustitutiva de esos ingresos.

Excepciones para la Canasta Familiar

El presidente sostuvo que inicialmente había pedido al equipo económico no gravar los alimentos básicos. Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inviable esa alternativa, lo que llevó a modificar la propuesta para proteger la canasta familiar manteniendo la meta de recaudo.

No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos, afirmó De la Espriella. El mandatario aseguró que su gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas sobre el sector agropecuario.

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Propuestas Alternativas de Tributación

El exdirector de la Dian consideró que una reducción general de la tarifa debería beneficiar por igual a todos los consumidores. Junco advirtió que medidas aisladas podrían resultar insuficientes, manifestando que una medicina prepagada al 17% o 18% sería un fiasco, igual que aplicar tasas menores a servicios esenciales como el internet o el café.

Para Junco, el debate no debería concentrarse únicamente en bajar la tarifa general, sino en encontrar alternativas que permitan aumentar los ingresos del Estado sin afectar la actividad empresarial. Propuso mantener el impuesto de renta para las grandes empresas en 35% y fortalecer el régimen simple de tributación.

Vulnerabilidad y Sistemas de Devolución

Pedro Sarmiento, docente e investigador tributario, sostuvo que gravar los productos de la canasta familiar con una tarifa general del 19% debería acompañarse de mecanismos de devolución. Su propuesta consiste en utilizar un sistema de reconocimiento visual para identificar a consumidores vulnerables y evitar que paguen el impuesto.

Nosotros partimos del principio del no cobro del impuesto, porque es mucho más ágil, más fácil y más controlable, explicó Sarmiento. El analista advirtió que un mecanismo de devolución posterior, como el EfectIVA propuesto por el Gobierno, generaría dificultades para los hogares que necesitan esos recursos de manera inmediata.

Además, si una persona vulnerable compra productos en un establecimiento que no expide factura, tendría que asumir el IVA sin posibilidad de recuperarlo. Estas perspectivas subrayan la complejidad técnica detrás de la reforma fiscal y la búsqueda de equilibrios entre recaudación y protección social.