De la Espriella rechaza acusaciones de Cepeda y denuncia plan de autoatentado

El candidato de Defensores de la Patria desmintió las insinuaciones de Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, calificándolas de desesperadas y señalando que su campaña había recibido información contraria. De la Espriella reiteró su compromiso con la democracia y convocó al debate programado, mientras critica la violencia política y la manipulación electoral.

Abelardo De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, respondió este lunes a las acusaciones del senador Iván Cepeda , quien había insinuado en su cuenta de X que el político cordobés estaba preparando un autoatentado para influir en los resultados de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

De la Espriella tachó la acusación de una medida desesperada y señaló que, en realidad, su campaña había recibido información indicando que era Cepeda quien estaba considerando esa práctica. El abogado subrayó que la violencia política es un asunto que no se puede tratar a la ligera, recordando los graves costos que ha tenido Colombia por episodios de conflicto armado y criminalidad vinculada a la política.

Por esa razón, prefirió no especular y mantener una postura responsable en torno a los rumores, dejando clara su intención de competir en el terreno electoral mediante el debate y la votación, no mediante actos de violencia. En su intervención, De la Espriella reclamó que Cepeda estaba intentando distraer la atención del público mediante estrategias que buscaban desviar el foco del debate democrático.

El candidato insistió en que los ciudadanos son quienes conocen la trayectoria del congresista y que, en última instancia, serán ellos los que evalúen su comportamiento en la arena política. Además, reiteró su compromiso de enfrentar a sus adversarios de forma pacífica, ofreciendo una visión distinta para el país basada en la superación del miedo, la división y el fracaso.

Según él, la campaña de Defensores de la Patria llega a la conclusión de que la única salida es la derrota electoral de los que, a su juicio, pretenden imponer una agenda de terror y fragmentación social. De la Espriella también recordó el reciente homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, haciendo hincapié en la necesidad de abordar los episodios de violencia política con la máxima responsabilidad y sin utilizar dichos hechos como armas partidistas.

En sus palabras, "sabés que vas a perder y eso te tiene angustiado", dirigidas al senador, buscaban remarcar la certeza de su victoria y la inevitabilidad del proceso democrático. Para cerrar, el candidato planteó una última pregunta a Cepeda: si había decidido cambiar la estrategia y, en vez de cometer un autoatentado, culpabilizarlo a él de sus ideas, sugiriendo que el intento de desvío había sido evidente.

De la Espriella concluyó invitando a Cepeda a aceptar el debate programado para el martes, demostrando su disposición a discutir ideas en un marco de respeto y legalidad, mientras que reiteró su postura firme contra la minería legal que no respete normas ambientales y contra cualquier intento de manipular el proceso electoral mediante la intimidación





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