De la Espriella rechaza salarios del Fondo Milagro por violar austeridad

El presidente Abelardo de la Espriella anula los sueldos del Fondo Milagro por terremoto del 10 de agosto por no cumplir su directiva de austeridad.

El presidente Abelardo de la Espriella ha declarado expresamente que no autoriza los salarios anunciados para el Fondo Milagro, la entidad encargada de gestionar los recursos para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Este rechazo directo surge tras la difusión pública de la nómina de pagos, la cual el mandatario considera incompatible con su estricta orden de austeridad gubernamental.

Rechazo a la nómina del Fondo Milagro

El jefe de Estado señaló que los montos revelados no se compadecen con su directiva de austeridad y afirmó rotundamente que no otorga autorización para los honorarios que estarían percibiendo los funcionarios asignados a esta instancia. calificó estas decisiones como inconsultas, carentes de sindéresis y abiertamente contrarias a sus instrucciones oficiales, argumentando que estas prácticas podrían manchar una misión tan grande y trascendental para la nación y las zonas devastadas.

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Aunque no detalló sanciones inmediatas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se conocerán medidas correctivas en las próximas horas para revertir esa situación. Además, advirtió que el personal del fondo está permanentemente en periodo de prueba, subrayando que ninguno de los empleados cuenta con patente de corso ni posee cargos asegurados, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes en la estructura de remuneraciones.

Detalles de la nómina y montos revelados

La controversia se originó por las imágenes de la nómina del Fondo Milagro, difundidas por la oposición a la administración a través de un derecho de petición. Según la información revelada por la senadora Kamelia Zuluaga, representante del Pacto Histórico, el salario del gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, asciende a 39 millones de pesos colombianos. Paralelamente, los coordinadores del fondo tendrían un sueldo de 36 millones de pesos, con un total de la nómina que llegaría a los 765 millones de pesos.

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El presidente De la Espriella reaccionó con fuerza a estos datos, afirmando que ha ordenado reversar ese despropósito de manera inmediata. Su respuesta busca alinear la gestión de los recursos con la disciplina fiscal que impulsa su gobierno, enfatizando que la transparencia y el control en el gasto público son fundamentales para la confianza ciudadana durante este proceso de recuperación nacional.

Reacciones políticas y críticas cruzadas

Dentro del espectro político, el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se pronunció apoyando la postura de austeridad, indicando que la racionalidad de los salarios debe ser un principio innegociable. Vallejo afirmó que las víctimas del terremoto y sus familias, así como los ciudadanos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y el Chocó, se merecen una gestión sobria y responsable.

Por otro lado, la respuesta del gobierno recibió críticas desde la oposición progresista. El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda criticó el pronunciamiento de De la Espriella, sugiriendo que el mensaje debería incluir una advertencia sobre ser sorprendidos en flagrancia delinquiendo. Este comentario refleja la profundidad de la disputa política sobre la legitimidad y la moralidad de las decisiones gubernamentales en tiempos de crisis.

Cuestionamientos académicos y profesionales

Otros sectores de la oposición, liderados por la senadora Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso, dirigieron sus críticas específicamente al perfil del gerente Jaime Andrés Uribe Tamayo. Pedraza cuestionó públicamente el salario de más de 39 millones de pesos para alguien que es bachiller, planteando dudas sobre la adecuación de la compensación económica frente a la preparación académica del funcionario encargado de esta tarea crítica.

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En este contexto de tensión política y revisión administrativa, el presidente Abelardo de la Espriella mantiene que las comunicaciones del Gobierno se concentrarán en sus primeros 100 días de gestión, buscando demostrar eficacia y corrección ante las controversias salariales que han emergido alrededor del Fondo Milagro y la reconstrucción post-terremoto.