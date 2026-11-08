De La Espriella Refuerza Seguridad de Medios por Amenazas del ELN

El presidente Abelardo De La Espriella ordena protección inmediata a RCN, Caracol y Semana tras alertas de atentados del ELN en Bogotá.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este domingo 8 de noviembre un despliegue inmediato de fuerzas del Estado para blindar las instalaciones y personal de RCN, Caracol Televisión y la revista Semana. Esta medida de seguridad extrema responde a alertas de inteligencia que señalan planes del ELN para ejecutar atentados terroristas contra estos medios de comunicación.

Mandato Presidencial y Protección Inmediata

Abelardo De La Espriella comunicó a través de su cuenta en la plataforma X que ha impartido instrucciones precisas para movilizar toda la capacidad estatal disponible hacia la seguridad de estos pilares informativos. El jefe de Estado enfatizó que la protección abarca no solo las infraestructuras, sino también la integridad física de los periodistas, trabajadores y sus respectivas familias.

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La orden presidencial llegó en respuesta directa a la escalada de violencia atribuida al ELN, que ha colocado a la prensa nacional en una situación de riesgo crítico. De La Espriella aseguró que el Gobierno no permitirá que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano, reafirmando que la libertad de prensa es un valor sagrado que el Estado respetará y defenderá ante cualquier intento de silenciamiento.

Evacuación Preventiva en Caracol Televisión

La crisis se desató la noche del sábado 7 de noviembre, cuando la sede principal de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta al noroccidente de Bogotá, fue evacuada de manera preventiva. Las autoridades informaron a los trabajadores sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra las instalaciones, lo que generó una alarma inmediata en todo el gremio.

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El canal emitió un comunicado oficial confirmando que adoptó todas las medidas necesarias para proteger a su personal y sus instalaciones durante la evacuación. Caracol Radio también se pronunció, revelando que fue notificado por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado y activó protocolos de emergencia en coordinación con los organismos de seguridad para salvaguardar a su personal y visitantes.

Reacción Institucional y Apoyo Gubernamental

La Alcaldía de Bogotá, a través del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3). Esta medida busca que los organismos de inteligencia y seguridad analicen la información compartida por la Fiscalía General de la Nación, cuya Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fue el canal por donde se filtraron las alertas de amenaza.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la situación como grave y profundamente preocupante, manifestando su solidaridad con los técnicos y trabajadores de los medios. Marín instó a la fuerza pública y a la Fiscalía a esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible, exigiendo que se verifique la veracidad de las amenazas para actuar con precisión.

Postura del Procurador y Conclusión Legal

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, rechazó categóricamente las intenciones de los grupos ilegales. Eljach subrayó que atentar contra los medios de comunicación es un ataque directo contra la democracia colombiana, declarando que ninguna intimidación puede doblegar el ejercicio libre del periodismo en el país.