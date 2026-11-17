El presidente Abelardo de la Espriella asegura que no habrá IVA en la canasta familiar y destituye al expresidente de Coljuegos Jaime Vives por irregularidades académicas.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios significativos en la política fiscal y en el gabinete de su administración durante su alocución dominical. El jefe de Estado confirmó que su propuesta de ley de rescate fiscal no incluirá la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta familiar.

Rectificación sobre la carga tributaria

Abelardo de la Espriella ordenó a su equipo económico ajustar la propuesta de ley para proteger los productos básicos del hogar. Inicialmente, los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inviable esta medida. Tras varios análisis y siguiendo las instrucciones directas del mandatario, se redefinieron los parámetros para alcanzar la meta de recaudo. Este ajuste implica un esfuerzo mayor por parte del Estado, pero asegura que no se impondrá el IVA al sector agropecuario ni a la canasta básica. Esta decisión llega después de que altos funcionarios, como el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez, defendieran previamente la carga tributaria.

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Destitución de Jaime Vives por irregularidades

El presidente Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia inmediata de Jaime Vives como presidente de Coljuegos. Esta decisión se produce tras una revelación de La Silla Vacía sobre las credenciales académicas del funcionario. La investigación indica que Vives se habría especializado en la Universidad del Magdalena, pero solo cursó una materia del programa. El proceso administrativo habría durado apenas dos meses, desde la inscripción hasta la expedición del diploma. Vives es oriundo de Santa Marta y también es empresario.

Vínculos familiares y reacción oficial

El escándalo se intensifica debido a los lazos familiares de Jaime Vives con figuras clave del gobierno. Su hermano, José Luis Vives Pinedo, está casado con Tatiana Gutiérrez. Ella es hermana de Joaquín Gutiérrez, quien se desempeña como presidente de Ecopetrol. Abelardo de la Espriella calificó esta situación de absoluta desconexión con la realidad. El Ministerio de Educación declaró que realizará una visita a la Universidad del Magdalena para verificar las condiciones de expedición del título de posgrado otorgado al expresidente de Coljuegos.

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Contexto de inestabilidad en el gabinete

La remoción de Jaime Vives se suma a una serie de cambios rápidos en la administración de Abelardo de la Espriella. Previamente, se modificó el presidente de Colpensiones por falta de preparación ante el Congreso. El director del DANE, Ricardo Valencia, duró solo 26 días en el cargo. El nombramiento de Carlos Sepúlveda como director del DNP fracasó debido a su colaboración previa con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. Además, Hannah Escobar dejó el Ministerio de Salud tras menos de una semana de servicio.

Análisis político sobre la gestión gubernamental

Expertos políticos interpretan estos cambios como parte de la dinámica de gobiernos con menor respaldo bancario. Ricardo Ruiz señaló que recular es normal en el primer año, especialmente cuando el equipo se está coordinando. Subrayó que negociar y ceder es parte del trámite legislativo, a diferencia de gobiernos anteriores con bloques mayoritarios. Por otro lado, Daniel Yepes Naranjo criticó la falta de una estrategia clara de gobierno. Consideró que el presidente actúa de manera improvisada al generar múltiples cambios en los nombramientos clave sin una ruta definida.