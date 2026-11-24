El presidente Abelardo De la Espriella atribuye la explosión en la Gobernación del Meta a Ómar Pardo Galeano y anuncia recursos inmediatos para la reconstrucción de la capital metense.

El presidente Abelardo De la Espriella llegó este martes 24 de noviembre a Villavicencio tras el ataque con carro bomba que destruyó parcialmente la sede de la Gobernación del Meta. El violento incidente, ocurrido la noche anterior, dejó un saldo de 23 personas heridas y dañó severamente infraestructura pública y privada.

Acusación directa a las disidencias FARC

Desde la capital metense, el jefe de Estado señaló directamente a Ómar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina, como el responsable intelectual y operativo del atentado. De la Espriella afirmó que este cabecilla de las disidencias de las Farc está sembrando terror en la región y prometió que las autoridades lo perseguirán hasta hacerlo pagar.

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El mandatario utilizó un lenguaje contundente para expresar su firmeza frente a la violencia, declarando que el daño causado será respondido con la aplicación plena de la justicia. Según el presidente, las autoridades irán tras el señalado jefe guerrillero para que rinda cuentas por los destrozos y el miedo generado.

En su intervención, De la Espriella también relacionó el ataque con las operaciones militares que adelanta su Gobierno contra las estructuras armadas ilegales. Aseguró que estos grupos están reaccionando porque se sienten perseguidos por la fuerza pública, aunque advirtió que no podrán contener la fuerza del Estado.

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Recursos para la reconstrucción inmediata

Más allá de las declaraciones de fuerza, el presidente confirmó que ya están disponibles los recursos financieros necesarios para iniciar las labores de reconstrucción. Estos fondos están destinados a reparar las viviendas, establecimientos comerciales y demás estructuras que resultaron afectadas por la explosión.

De la Espriella aseguró a los habitantes de Villavicencio que el departamento no está solo y que el Gobierno Nacional brindará el acompañamiento completo en este proceso. La prioridad es comenzar los trabajos de restablecimiento de la infraestructura dañada lo antes posible, tal como lo afirmó en su discurso público.

El mandatario pidió a los ciudadanos confiar en las decisiones de las autoridades y mantener la calma, mientras se garantiza la seguridad y el orden en la región. Reiteró que el Estado no cederá ante el terror y que continuará con las operaciones para desarticular las redes criminales.

Perfil del sospechoso principal Antonio Medina

Ómar Pardo Galeano, conocido como Antonio Medina, es identificado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc vinculadas al Estado Mayor Central. Esta estructura opera bajo el mando del líder alias Iván Mordisco y controla los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas.

Las autoridades señalan que Pardo Galeano tiene presencia en departamentos como Arauca, Casanare, Boyacá y Meta. Su nombre ya había sido vinculado por distintos medios como principal sospechoso del atentado contra la Gobernación del Meta antes de las acusaciones oficiales.

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El pasado noviembre de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó a Pardo Galeano del proceso de paz. La decisión se tomó porque se estableció que había retomado las armas e incumplido sus compromisos con el sistema de justicia transicional, a pesar de haber sido firmante del acuerdo con las antiguas FARC.

Detalles del ataque y balance de víctimas

La detonación del carro bomba ocurrió hacia las 9:30 de la noche del lunes 23 de noviembre. El explosivo estalló frente a la sede de la Gobernación del Meta, en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, en el corazón de Villavicencio.

El balance oficial de las autoridades entregó 23 personas lesionadas como resultado de la explosión. Entre los heridos figura una menor de edad, lo que ha incrementado la preocupación por la salud de las víctimas y el impacto social del hecho.

El alto consejero de Seguridad departamental, Franklin Olivos, atribuyó el ataque específicamente al Frente 39 de las disidencias. La fuerza del estallido ocasionó graves daños en la infraestructura departamental y en inmuebles vecinos, requiriendo una respuesta logística inmediata.