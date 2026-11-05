De La Espriella responsabiliza a gobierno anterior por crisis en El Dorado

El presidente De La Espriella y la ministra Noguera revelan plan de modernización aeronáutica valorado en un billón de pesos para reparar fallos en El Dorado.

El presidente Abelardo De La Espriella ha atribuido directamente la emergencia operativa vivida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a la falta de inversión en la infraestructura aeronáutica durante la gestión del anterior gobierno. Ante esta situación, el mandatario ha enfatizado que su administración recibió una tecnología obsoleta con graves rezagos, lo cual comprometió la seguridad de los vuelos y generó un caos significativo en la terminal bogotana.

Origen de la crisis en El Dorado

La falla técnica que paralizó parcialmente las operaciones del principal aeropuerto del país ocurrió el miércoles 4 de noviembre, según confirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera. El incidente provocó que las pantallas informativas se quedaran sin imagen, obligando a las autoridades a suspender las maniobras y resultando en la cancelación de 79 vuelos con numerosos retrasos adicionales.

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El presidente De La Espriella explicó que este evento no fue una falla puntual, sino el resultado acumulado de mantenimientos aplazados y sistemas tecnológicos anticuados que han estado en riesgo durante años. La jefa de la cartera ministerial subrayó que la obsolescencia de los equipos a cargo de la seguridad aérea fue la causa raíz del colapso en las comunicaciones y el control.

Inversión y plan de modernización

Para abordar esta crisis estructural, el Gobierno nacional ha aprobado un crédito financiero por un billón de pesos obtenido de la Cámara De Fomento. Estos recursos están destinados exclusivamente a la renovación tecnológica completa de la seguridad aérea en todos los aeropuertos de Colombia, asegurando así la viabilidad financiera del proyecto a mediano y largo plazo.

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El presupuesto permitirá ejecutar el plan de modernización 2026-2030, el cual contempla la intervención de 67 estaciones aeronáuticas distribuidas en todo el territorio nacional. Las acciones incluirán la renovación de 12 radares, la compra de 15 sistemas de vigilancia avanzados, la modernización de las radioayudas y el fortalecimiento integral de las comunicaciones aeronáuticas y del mantenimiento técnico.

Impacto y compromisos futuros

Desde el 7 de agosto, la administración de De La Espriella ha priorizado la protección de los ciudadanos a través de la seguridad aérea, tomando decisiones urgentes para corregir las fallas detectadas. La ministra Elsa Noguera indicó que, bajo instrucciones del presidente, el Ministerio adelanta los trámites necesarios para financiar la renovación tecnológica desde el inicio de la gestión.

El mandatario advirtió que lo ocurrido en El Dorado no puede repetirse y se comprometió a ofrecer una verdadera seguridad aérea como corresponde en la Patria Milagro. En las próximas semanas comenzará el mantenimiento preventivo, una medida clave para garantizar que los nuevos equipos lleguen pronto y restauren la confianza de los usuarios en la infraestructura del país.