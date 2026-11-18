El presidente Abelardo de la Espriella exime de IVA a productos básicos antes de la gran protesta del 19 de noviembre convocada por Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta familiar antes de las masivas protestas programadas para el 19 de noviembre. Esta medida busca desactivar la principal causa de descontento social convocada por la coalición opositora Pacto Histórico. La decisión se toma un día después de que el mandatario presentara su balance de los primeros cien días de gestión en una alocución nacional.

Negociación Fiscal ante la Protesta Nacional

Abelardo de la Espriella declaró formalmente que su gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas impositivas sobre el sector agropecuario. Esta retroceso en la política fiscal se dio tras presiones de más de dos semanas y contradice la postura inicial defendida por altos funcionarios del ejecutivo, como el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez. El equipo técnico del Ministerio de Hacienda había considerado inicialmente inviable proteger los productos básicos del hogar, pero el presidente ordenó a su equipo económico priorizar la estabilidad social sobre las proyecciones tributarias iniciales.

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La Oposición Critica la Crisis Económica

El expresidente Gustavo Petro utilizó este escenario para convocar a la movilización, responsabilizando directamente a la administración actual de la deteriorada situación económica. Petro afirmó que los precios de la comida se están disparando debido a la sequía y la falta de subsidios, advirtiendo que la falta de política económica correcta lleva al país hacia un colapso. El líder histórico agregó que, incluso sin el IVA propuesto, la alimentación ya encarecía demasiado los salarios reales de todos los colombianos, lo que justifica la necesidad de la marcha organizada.

Controversias Políticas y Escándalos Internos

La legitimidad del llamado a protestar también se ve marcada por la controversia interna que rodea a Petro debido a los llamados sexocontratos. El expresidente enfrenta acusaciones graves por parte de Deicy Jiménez, quien sostiene que recibió contratos estatales durante la presidencia de Petro a cambio de relaciones sexuales. Petro ha rechazado estas acusaciones, afirmando que nadie debe opinar sobre su vida privada y negando conocer a la denunciante durante su mandato del 2022 al 2026. Esta situación obliga al Pacto Histórico a equilibrar su postura entre apoyar a su líder histórico y defender las banderas de lucha de género que históricamente ha promovido.

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Justificación Gubernamental y Crisis Fiscal

Desde el Palacio de Nariño se sostiene que la crisis actual es herencia de la anterior administración liderada por Petro. Luis Felipe Henao, recién nombrado gerente del Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, afirmó que el gobierno anterior dejó una crisis fiscal enorme mediante el derroche de las arcas públicas. Aunque la gestión del fondo es considerada un tema delicado, la trayectoria de Henao como ministro de Vivienda podría servir para calmar temporalmente las aguas ante la necesidad de atender la reconstrucción nacional.

Proyecciones de Asistencia y Impacto Sindical

Expertos como Yann Basset de la Universidad del Rosario indican que la eliminación del IVA podría reducir la asistencia a la marcha del 19 de noviembre. No obstante, advierten que otros factores como las negociaciones del salario mínimo y la baja del umbral para declarar renta para trabajadores formales mantendrán activa la protesta. Basset sostiene que estos aspectos económicos específicos pueden garantizar una asistencia significativa a pesar de la concesión gubernamental sobre los alimentos básicos.