De la Espriella se alza como favorito para la segunda vuelta presidencial pese a polarización

El panorama electoral en Colombia muestra a Abelardo de la Espriella como favorito para la segunda vuelta presidencial, pese a la polarización y las decisiones polémicas de Iván Cepeda. Las encuestas indican que la diferencia se mantiene a favor de Abelardo, con estrategias de campaña dirigidas a consolidar su respaldo y fortalecer su presencia en regiones históricamente de izquierda. La campaña de Cepeda, por otro lado, se enfrenta a cuestionamientos sobre su capacidad para garantizar una transición pacífica y a la falta de coherencia en sus mensajes. El clima político se intensifica y la segunda vuelta se presenta como un momento clave para la estabilidad y la continuidad democrática en Colombia.

La campaña electoral colombiana entra en la fase final con Abelardo de la Espriella ocupando la ventaja en las encuestas, mientras que Iván Cepeda enfrenta una serie de decisiones polémicas que han alimentado la polarización del país.

En la jornada electoral del 31 de mayo el outsider de derecha se impuso con más de 700.000 votos, y las últimas medidas de las encuestas sugieren que la misma tendencia se repetirá en la segunda vuelta. Según la última medición de Guarumo y Ecoanalítica, Abelardo de la Espriella logra un respaldo del 52,6 %, dejando a Cepeda con 45 %.

La brecha del 7,6 puntos refleja la intensidad de la competencia política y la influencia de las estrategias electorales desplegadas. Entre los factores que explican el crecimiento de la intención de voto de Abelardo se destaca el apoyo de los 1,6 millones de votos que obtuvo en la primera vuelta, además de la cifra del 200 mil votos recibidos por el empresario Santiago Uribe.

Los analistas políticos señalan que la indiferencia de algunas figuras claves, como la de Gloria Arizabaleta y la parcial abstención de ciertos votantes, han permitido que la candidatura de Abelardo se consolide. La estrategia de la campaña se centró en reforzar la presencia en la Región del Valle, donde la presencia histórica de la izquierda se ha convertido en un socavante para el oficialismo.

Este enfoque buscaba canalizar el respaldo de los electores del centro del espectro político y contrarrestar la polarización generada por la campaña de Cepeda. En contraste, la campaña de Iván Cepeda se ha caracterizado por una sucesión de decisiones erráticos, como el desconocimiento inicial de los resultados de la primera vuelta y la falta de análisis del preconteo.

Estas acciones han generado cuestionamientos sobre la capacidad del candidato para garantizar una transición pacífica y han levantado alertas sobre la posible inestabilidad social. La campaña de Cepeda ha intentado captar la intención de voto central, pero la falta de coherencia en sus mensajes ha afectado la percepción de los votantes.

Ambos candidatos presentaron elecciones de finales de campaña en diferentes ciudades; Abelardo en Buga, en el Valle del Cauca, y Cepeda en Bogotá, lo que refleja la estrategia de aproximarse a su base de apoyo regional. El ambiente político se ha vuelto cada vez más tenso, con la posibilidad de disturbios ante la gran polarización que ha marcado la campaña. La propia expresión de los analistas destaca la necesidad de robustecer la institucionalidad y la fortaleza democrática del país.

La segunda vuelta se perfila como un momento crucial para que Colombia decida su rumbo político hacia el próximo periodo, donde la elección de un líder tendrá repercusiones en la estabilidad social y la continuidad de los recortes de polarización que se han desarrollado en los últimos 35 años





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombianas Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Polarización Política Segunda Vuelta Electoral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda vuelta sin reportar gastos y ingresosLa organización Transparencia por Colombia advierte que las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no han reportado sus gastos y ingresos en la plataforma Cuentas Claras, a pesar de ser obligatorio según la normatividad electoral.

Read more »

Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se enfrentan en la segunda vueltaLos colombianos elegirán qué modelo de país regirá su destino en los próximos cuatro años. Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se enfrentan en la segunda vuelta con propuestas muy diferentes.

Read more »

Abelardo De la Espriella podría ganar la Presidencia con ventaja sobre Iván CepedaSegún AtlasIntel y Guarumo, Abelardo De la Espriella podría ganar la Presidencia con una ventaja de hasta 8 puntos sobre Iván Cepeda. Además, se informa sobre el avance del proceso judicial por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera y la captura de alias Chalá, señalado de ordenar el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez.

Read more »

Abelardo de la Espriella lidera encuestas frente a Iván Cepeda en la segunda vueltaEl candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se sitúa al menos siete puntos de distancia de su rival, Iván Cepeda, con vistas a la segunda vu...

Read more »