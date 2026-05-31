De La Espriella y Cepeda superan la votación de Petro en 2022 yForcearán segunda vuelta en Colombia

Los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepedahan superado los resultados que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022, según datos preliminares con más del 97% de las mesas escrutadas. De La Espriella lidera con 10,1 millones de votos (43,77%) y Cepeda le sigue con 9,45 millones (40,88%). La distancia entre ambos es de 667.192 sufragios. Juntos concentran más del 84% del total. Al no alcanzar el 50% más uno, ambos candidatos competirán en una segunda vuelta el 21 de junio. Ambos superan ampliamente la marca de 8,54 millones de votos (40,3%) que consiguió Petro en 2022.

En un giro inesperado de los eventos políticos colombianos, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda han superado la votación que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, según los últimos datos oficiales.

Con el 97,58% de las mesas informadas, De La Espriella, candidato por el movimiento Defensores de la Patria, lidera la contienda con 10.118.924 votos, equivalentes al 43,77% del total. En segundo lugar se ubica Iván Cepeda, con 9.451.732 sufragios, que representan el 40,88%. Estos resultados preliminares apuntan hacia una segunda vuelta electoralprogramada para el próximo 21 de junio, en la que ambos candidatos se medirán nuevamente para definir al próximo mandatario.

La distancia actual entre los dos punteros es de 667.192 votos, y juntos concentran más del 84% de la votación total, dejando muy atrás al resto de los aspirantes. Aunque De La Espriella mantiene una ventaja significativa, ninguno de ellos ha logrado alcanzar el umbral necesario del 50% más uno de los votos válidos para proclamarse vencedor en primera vuelta.

Por lo tanto, si se confirma esta tendencia una vez finalizado el escrutinio oficial, Colombia se encaminará a una segunda vuelta presidencial. La jornada electoral también contó con la participación de otros candidatos que no lograron acercarse a los niveles de apoyo de los dos primeros. El escenario actual contrasta fuertemente con los resultados de la primera vuelta de 2022, cuando el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro obtuvo 8.542.020 votos, equivalentes al 40,3% de la votación.

Tanto De La Espriella como Cepeda han superado esa cifra histórica. De La Espriella supera en 1.576.904 votos la cantidad conseguida por Petro hace cuatro años y también mejora su porcentaje electoral en 3,47 puntos porcentuales. Por su parte, Cepeda suma 909.712 votos más que los obtenidos por el mandatario en 2022 y registra un porcentaje del 40,88%, ligeramente superior al 40,3% que alcanzó entonces Petro.

Esta información refleja un cambio profundo en la preferencia del electorado colombiano, con una alta concentración del voto en las opciones que ahora lideran la contienda. La segunda vuelta promete ser un evento crucial para el futuro del país, definiendo entre las propuestas de De La Espriella y Cepeda. Durante la jornada, figuras asociadas a las campañas, como José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De La Espriella, emitieron su voto y mensajes dirigidos a la ciudadanía.

Restrepo manifestó: "No quiero que mi país caer al borde del abismo", haciendo un llamado a la reflexión. Asimismo, Paloma Valencia, figura política, declaró tras votar en el norte de Bogotá: "Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia". Estos dichos subrayan la intensidad y la polarización del ambiente electoral. Todos los resultados publicados son preliminares y están sujetos a los ajustes del escrutinio final que realizarán las autoridades electorales competentes





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