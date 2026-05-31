De la Espriella y Cepeda superan la votación de Petro en primera vuelta y van a balotaje en Colombia

Los dos principales candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 han superado, por separado, el número de votos que el presidente Gustavo Petro obtuvo en la primera vuelta de 2022. Con más del 97% de las mesas escrutadas, el conservador Abelardo de la Espriella lidera con el 43.77% y el izquierdista Iván Cepeda le sigue con el 40.88%. Ambos suman más del 84% de los votos, lo que confirma una fuerte bipolarización política. Al no alcanzar el 50% más uno, ambos Candidates se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio.

En un desarrollo electoral sin precedentes para Colombia, los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda han logrado superar, de manera individual, el número de votos que el actual presidente Gustavo Petro obtuvo en la primera vuelta de las elecciones de 2022.

Según cifras preliminares con un 97.58% de las mesas de votación escrutadas, De la Espriella, el candidato de ideología conservadora, se ubica en la cabeza de la contienda con 10,118,924 votos, lo que equivale al 43.77% del total. Por su parte, Iván Cepeda, el abanderado de la izquierda, acumula 9,451,732 votos, representando un 40.88%.

Estos resultados indican que ambos precandidatos han mejorado la marca electoral que Petro estableció en 2022, cuando consiguió aproximadamente 8.5 millones de votos, o un 40.3% del total, en la primera ronda antes de ganar la presidencia en el balotaje. De la Espriella ha superado esa cifra por 1,576,904 votos y ha incrementado su porcentaje en 3.47 puntos porcentuales.

Cepeda también ha superado el resultado de Petro, obteniendo 909,712 votos más que el presidente en 2022 y un porcentaje ligeramente superior (40.88% vs 40.3%). La suma de los votos de los dos primeros candidatos supera el 84% del total emitido, dejando a los demás aspirantes muy por detrás y evidenciando una marcada bipolarización en el espectro político colombiano.

Dado que ninguno ha alcanzado el umbral necesario del 50% más uno de los votos para ganar en primera vuelta, el país se encamina hacia una segunda ronda electoral, programada para el próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán exclusivamente De la Espriella y Cepeda. Este escenario refleja un cambio significativo en el panorama electoral colombiano, con una participación masiva que ha reconfigurado las fuerzas políticas tradicionales.

Las cifras preliminares sugieren una polarización extrema entre las opciones de derecha e izquierda, dejando un espacio muy reducido para candidaturas de centro o alternativas menores. La alta concentración del voto alrededor de los dos principales contendientes podría traducirse en una campaña de segunda vuelta intensa y definitoria para el futuro del país.

Observadores políticos señalan que, más allá de los resultados específicos, el hecho de que ambos candidatos hayan superado la votación de un presidente en ejercicio en su primera ronda es un indicador de una profunda reconfiguración del apoyo ciudadano y posiblemente de un deseo de cambio o de una fuerte ratificación de las opciones que representan, dependiendo de la interpretación ideológica. La jornada electoral ha estado marcada por un alto nivel de participación y un escrutinio que, aunque avanzado, aún no es definitivo.

Las autoridades electorales continúan el proceso de conteo yValidación, por lo que las cifras podrían sufrir ajustes menores, aunque la tendencia parece consolidada. En resumen, Colombia se prepara para una segunda vuelta histórica entre dos figuras que han capitalizado el descontento o la esperanza de amplios sectores, superando incluso el umbral de votación que llevó a Petro a la presidencia hace cuatro años





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombia 2026 Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Gustavo Petro Balotaje Colombia Resultados Electorales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones presidenciales Colombia 2026: Resultados parciales muestran liderazgo regional de Cepeda y De la EspriellaCierre de urnas y conteo inicial en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 revelan un mapa electoral dividido. Iván Cepeda lidera en Cali y Barranquilla, mientras Abelardo de la Espriella aventaja en Medellín y Bucaramanga. Antioquia muestra una competencia cerrada. Siga las actualizaciones.

Read more »

Elecciones presidenciales en Colombia: Resultados parciales muestran división geográfica entre Cepeda y De la EspriellaConteo de votos en varias ciudades colombianas revela que Iván Cepeda lidera en Bogotá, Cali y Barranquilla, mientras Abelardo de la Espriella gana en Bucaramanga y Medellín, indicando un mapa electoral fragmentado a semanas de la primera vuelta.

Read more »

Elecciones en Colombia: Cepeda y De la Espriella lideran con ventajas regionales en conteo preliminarResultados preliminares de las elecciones presidenciales en Colombia revelan una competencia ajustada entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, con diferencias notables en ciudades clave como Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Medellín y Cali, lo que indica una fuerte polarización geográfica del voto.

Read more »

De la Espriella y Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en ColombiaEn una jornada electoral histórica y polarizada, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aseguraron su paso a la segunda vuelta presidencial en Colombia, tras obtener las mayores votaciones sin alcanzar la mayoría absoluta. Ahora los colombianos elegirán entre dos modelos opuestos: la derecha de mano dura y libre mercado de De la Espriella, y la visión progresista centrada en reformas sociales y paz total de Cepeda.

Read more »