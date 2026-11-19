El presidente colombiano y el secretario de Defensa de EE. UU. ratifican su colaboración estratégica para combatir el narcotráfico tras desmentir rumores de ruptura.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, han fortalecido públicamente los lazos bilaterales para atacar el narcotráfico, desmintiendo las especulaciones que circulaban en la prensa internacional. Esta confirmación llega después de que se publicaran reportes, incluyendo uno en el diario The New York Times, que sugerían que el gobierno colombiano había rechazado una propuesta estadounidense para ejecutar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.

Desmintiendo rumores de ruptura bilateral

La alianza estratégica entre el Gobierno de De la Espriella y la administración de Donald Trump sigue operando con total normalidad y compromiso, tal como lo ha aclarado la propia secretaria de Guerra. El mandatario colombiano utilizó su cuenta en la plataforma X para negar categoricamente cualquier intento de romper el pacto entre las dos naciones. Señaló que ni los criminales ni quienes difunden noticias falsas tienen la capacidad de debilitar la coalición que se ha construido para enfrentar, combatir y castigar a los narcoterroristas que operan en el hemisferio.

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Elogios a la trayectoria de Hegseth

En el mismo mensaje, el presidente De la Espriella dedicó un reconocimiento directo a la labor del secretario de Guerra en territorio nacional. Lo calificó como un verdadero patriota y expresó que Estados Unidos debería sentirse orgulloso de contar con un funcionario de Defensa que posee cualidades personales extraordinarias y una trayectoria distinguida. Además, destacó el inquebrantable compromiso de Hegseth con la defensa de la nación estadounidense, elementos que son fundamentales para la cooperación actual.

El líder colombiano añadió que el gobierno de Colombia se siente profundamente honrado de contar con la amistad del secretario y de trabajar junto a él en la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia en toda la región. Remarcó que, juntos, Colombia, Estados Unidos y el Escudo de las Américas forman una fuerza invencible contra las amenazas transnacionales.

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Respuesta inmediata del Departamento de Defensa

Pete Hegseth no tardó en responder a los comentarios de su homólogo colombiano desde su propia cuenta oficial en X. Su mensaje fue contundente al ratificar que las acusaciones sobre una posible caída de la alianza eran totalmente falsas. Afirmó que los autores de esas noticias falsas no pueden impedir la cooperación, asegurando que la alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a ambos países es más fuerte que nunca.

Compromiso continuo en la seguridad regional

El secretario de Guerra confirmó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está presente y operativo con sus aliados colombianos en todo momento. Esta reafirmación bilateral busca estabilizar la narrativa pública y demostrar la solidez de la respuesta conjunta ante el crimen organizado. La coordinación continua es esencial para mantener la presión sobre las redes de narcotráfico que buscan infiltrar las instituciones y la economía de la región.

La claridad en estas declaraciones sirve para eliminar cualquier duda sobre la continuidad de los programas de seguridad y la cooperación militar que se habían establecido previamente. Ambos gobiernos parecen alineados en su visión de utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la estabilidad democrática y la protección de sus ciudadanos frente a las amenazas del narcoterrorismo en el contexto geopolítico actual.