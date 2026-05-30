Abelardo De La Espriella y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa pactan la eliminación de los aranceles a productos colombianos y la creación de una alianza estratégica contra el narcoterrorismo, beneficiando al sur de Colombia y a la relación bilateral.

Édgar Rentería y Checo Acosta se han unido a la lista de personalidades que respaldan la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella , quien ha denunciado que el denominado "proyecto del cambio" resultó ser una farsa plagada de corrupción.

En el marco de su gira electoral, De La Espriella sostuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien anunció la eliminación de los aranceles sobre los productos colombianos a partir del 1 de junio. La medida, comunicada por la campaña de De La Espriella, se presenta como un alivio inmediato para empresarios, comerciantes, trabajadores y familias del sur de Colombia, en particular para el departamento de Nariño, cuya economía ha sido golpeada por el deterioro de las relaciones bilaterales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según los portavoces de la campaña, la suspensión de los tributos aduaneros permitirá reactivar el comercio fronterizo, salvar puestos de trabajo y reducir la presión sobre los pequeños productores que dependen del intercambio con el vecino ecuatoriano. Durante la conversación, De La Espriella resaltó la urgencia de levantar los aranceles que, según él, estaban destruyendo la actividad productiva en la zona fronteriza y agravando la inseguridad.

El presidente ecuatoriano coincidió en que el problema no radicaba en Colombia como nación, sino en la falta de una política firme por parte del gobierno petro‑nacional frente a la seguridad fronteriza y al narcoterrorismo. En respuesta, Noboa declaró que, a partir del 1 de junio, la tarifa aplicada será del 0 %, eliminando el gravamen de seguridad que había sido impuesto a los productos colombianos.

Asimismo, ambos líderes acordaron impulsar una alianza estratégica que contemple la lucha conjunta contra el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, además de buscar una relación energética más equilibrada y justa para ambas partes. El anuncio también incluyó la intención de fortalecer la cooperación en sectores críticos como la energía, el comercio y la seguridad, con el objetivo de generar beneficios mutuos y estabilizar la región.

En un comunicado conjunto, Noboa afirmó: "Tras conversar con Abelardo y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he decidido eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos". Por su parte, De La Espriella resaltó que el acuerdo representa un paso importante para revertir los efectos negativos de la política anterior y para poner en marcha una agenda de desarrollo que favorezca a los ciudadanos de ambos países.

La medida ha sido recibida con entusiasmo por parte de los empresarios del sur colombiano, quienes ahora demandan al gobierno nacional acciones urgentes para evitar un posible apagón causado por el fenómeno de El Niño, mientras que en el ámbito interno se mantiene la polémica respecto a la reciente decisión del Consejo de Estado que permite al Banrepública sesionar sin la presencia del ministro de Hacienda





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