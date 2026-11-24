Jorge Suárez, exmiembro de las Farc y hijo de 'Mono Jojoy', comparte su experiencia de 17 años en la guerrilla y su actual labor en la UNP tras el Acuerdo de Paz.

Jorge Suárez, de 42 años, ha logrado una transformación radical en su vida al pasar de los 17 años en las filas de las Farc a trabajar actualmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Nacido dentro de un campamento guerrillero en las selvas del Caquetá, su trayectoria personal refleja los complejos desafíos de la reintegración en Colombia tras el fin del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Infancia y reclutamiento en la guerrilla

El padre de Suárez es Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido por el alias de Mono Jojoy, quien fue uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas y norteamericanas. Su madre también era guerrillera, y tras meses de su nacimiento, su familia lo envió a Bogotá por problemas de paludismo. Fue entregado en adopción a una familia de ideas comunistas entre los seis y ocho meses de vida.

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El joven creció en la capital colombiana, asistiendo a un colegio tradicional con pleno conocimiento de su origen biológico. Debido a las amenazas de grupos paramilitares y la persecución derivada de la identidad de su padre, su familia adoptiva vivió en la clandestinidad. No obstante, Suárez aseguró que visitó a su padre biológico reiteradamente durante su niñez en lo profundo de la selva.

En 1999, siendo aún un adolescente, Suárez decidió unirse al conflicto armado el mismo día del asesinato de Jaime Garzón en agosto de ese año. La decisión tomó fuerza por las amenazas constantes de grupos de autodefensa. Se incorporó al Bloque Oriental comandado por su padre, donde permaneció durante 17 años hasta las negociaciones de paz que le permitieron retornar a la vida civil.

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Balanza de una década de posconflicto

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que marcó un punto de inflexión tras más de 50 años de guerra, Suárez ha evaluado el impacto de estos diez años. Considera que el pacto ha sido uno de los hitos más importantes del último siglo en Colombia, ampliando la democracia en aspectos políticos y sociales. A pesar de que la sociedad vive una polarización que dificulta la comprensión de estos avances, el acuerdo ha generado enseñanzas vitales en lo cultural.

Uno de los logros destacados es la Reforma Rural Integral, especialmente en el acceso y uso de las tierras, un primer punto del acuerdo. El gobierno de Gustavo Petro avanzó significativamente en esta área, permitiendo que Colombia transite hacia caminos más democráticos. Suárez sostiene que estas cambios son esenciales para construir un país que históricamente ha estado sumido en la violencia, aunque persisten dinámicas conflictivas en los territorios.

Formación académica y seguridad para firmantes

Durante su permanencia en el Bloque Oriental, Suárez se dedicó a enseñar lectura y escritura a otros combatientes, cuestionando cómo personas con fusiles podían luchar si no sabían leer. Esta experiencia lo motivó a convertirse en comunicador social, especialista en Gestión Pública y con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Actualmente, ejerce como profesional especializado en la subdirección de la UNP creada por el Decreto 299 de 2017.

La seguridad sigue siendo el punto crítico del acuerdo, con 521 firmantes asesinados según la Defensoría del Pueblo. Suárez trabaja directamente protegiendo a los firmantes de paz, un rol que considera una segunda oportunidad vital. Su misión es aterrizar las herramientas institucionales del acuerdo de 2016 desde los territorios, asegurando que la paz no sea solo un texto, sino una realidad tangible para quienes dejaron las armas.