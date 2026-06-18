De médica a paciente: la lucha contra el cáncer de mama que se convirtió en misión de vida

Claudia Mercedes Amaya Ayala, médica y exsecretaria de Salud, transformó su experiencia personal con el cáncer de mama en la Fundación SENOSama, que apoya a cientos de mujeres en Colombia con acompañamiento emocional, orientación médica y recursos para enfrentar la enfermedad.

Hay experiencias que cambian la vida para siempre, y la que vivió Claudia Mercedes Amaya Ayala lo confirma de manera literal. Un día pasó de ser la médica que promovía campañas de prevención y detección temprana del cáncer de mama a convertirse en paciente.

Lo que nunca imaginó fue que aquella prueba personal terminaría transformándose en una misión de vida para ayudar a otras mujeres a enfrentar la enfermedad con dignidad, compañía y esperanza. Nacida en Bucaramanga el 3 de mayo de 1967, Claudia Mercedes creció como la mayor de tres hermanos y la única mujer de ese trío fraternal. Desde joven aprendió el valor de la responsabilidad, la disciplina y el servicio a los demás.

Esos principios la llevaron a construir una destacada trayectoria como médica, líder del sector salud y servidora pública. Sin embargo, ninguna de sus experiencias la preparó por completo para el momento en que descubrió que tenía cáncer de mama. La noticia llegó de manera inesperada. Durante un autoexamen detectó una masa extraña en uno de sus senos.

Aunque llevaba años liderando campañas de prevención y promoviendo la importancia de la detección temprana desde la Secretaría de Salud de Bucaramanga y posteriormente desde la Secretaría de Salud de Santander, jamás pensó que ella misma terminaría formando parte de las estadísticas de ese duro tumor. El diagnóstico confirmó sus temores: era paciente oncológica. Y como cualquier mujer que recibe una noticia de semejante magnitud, sintió miedo, incertidumbre y una profunda preocupación por el futuro.

De repente, los conocimientos médicos ya no bastaban para responder todas las preguntas que surgían en su corazón. La enfermedad dejó de ser un tema de consulta o de políticas públicas para convertirse en una batalla personal. Pero Claudia Mercedes sabía algo que había repetido durante años en cada campaña de prevención: detectar el cáncer a tiempo puede salvar vidas. Por eso actuó de inmediato e inició su tratamiento.

Llegaron entonces las sesiones de quimioterapia, la radioterapia y los días difíciles. Hubo momentos de cansancio, dolor e incertidumbre. La pérdida del cabello y las transformaciones físicas y emocionales propias del proceso pusieron a prueba su fortaleza.

Sin embargo, nunca permitió que la enfermedad definiera quién era. Respaldada por su maravillosa familia, por su fe y por una firme determinación de salir adelante, enfrentó cada etapa con valentía. Poco a poco fue superando los obstáculos hasta vencer la enfermedad. Pero el cáncer le dejó mucho más que cicatrices.

Durante los meses que pasó en las salas de quimioterapia y radioterapia compartió experiencias con otras pacientes. Allí descubrió una realidad que no había alcanzado a dimensionar desde los cargos directivos que había ocupado en el sistema de salud. Escuchó historias de mujeres que esperaban durante meses una autorización médica; pacientes que enfrentaban interminables trámites para acceder a exámenes o tratamientos; madres que debían recorrer largas distancias para recibir atención.

También conoció de cerca el impacto emocional de la enfermedad: el miedo, la pérdida de autoestima, la tristeza por los cambios físicos y, en algunos casos, el abandono de sus parejas. Sin embargo, hubo algo que la impactó profundamente: la pobreza que golpeaba a muchas de esas mujeres. Algunas, después de recibir agotadoras sesiones de quimioterapia, debían regresar a casa en transporte público o incluso caminando porque no tenían recursos para pagar un taxi.

Esa realidad permaneció en su memoria mucho tiempo después de haber terminado el tratamiento. Cuando finalmente venció el cáncer, tomó una decisión que cambiaría la vida de muchas personas: convertir su experiencia en una herramienta de apoyo para quienes atravesaban la misma situación. Así nació en el año 2017 la Fundación SENOSama.

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por una sobreviviente se transformó en una red de apoyo para cientos de mujeres y familias de Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar y Arauca. Allí encontró la manera de convertir el dolor en servicio, las cicatrices en fortaleza y la experiencia personal en esperanza. Desde entonces, su voz se ha convertido en la voz de muchas pacientes que necesitan orientación, acompañamiento y apoyo emocional.

La fundación ofrece talleres de autoestima, grupos de apoyo psicológico, orientación médica y legal, y campañas de detección temprana. Además, gestiona recursos para que las pacientes de bajos recursos puedan acceder a transporte, alimentación adecuada y pelucas oncológicas. Claudia Mercedes, junto a un equipo de voluntarias y profesionales, recorre comunidades llevando mensajes de prevención y esperanza. Su historia es un testimonio de que la adversidad puede convertirse en una oportunidad para servir a los demás.

Hoy, miles de mujeres han recibido el impacto positivo de su labor, y ella continúa firme en su misión de que ninguna mujer enfrente sola el cáncer de mama





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