Jhon Arias transformó la crítica inicial en liderazgo, ganándose la confianza de Abel Ferreira y la hinchada al liderar a Palmeiras en la Copa Libertadores.

Jhon Adolfo Arias Andrade llegó al Palmeiras en enero de este año bajo una sombra considerable. Inicialmente asumía un rol secundario y sin titularidad indiscutible. Su contratación fue decisiva de la presidenta del club, Leila Pereira.

Origen de la Controversia Inicial

El mediocampista colombiano enfrentó un escepticismo generalizado desde su anuncio oficial el 7 de febrero de 2026. La hinchada de Fluminense, club donde fue máximo ídolo, reaccionó con hostilidad ante su fichaje. Abel Ferreira reconoció que la presión era alta al confirmar que la negociación correspondía a la directiva.

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Consolidación en el Once Titular

Arias debutó el 22 de febrero de 2026 contra el Capivariano FC en el Campeonato Paulista. Su rendimiento le permitió asegurar un lugar fijo en el equipo paulista. Logró su primer título el 8 de marzo tras vencer al Grêmio Novorizontino por 3-1 en el global.

Impacto en la Copa Libertadores

El jugador colombiano sumó tres goles en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dos de estos tantos fueron contra el Junior de Barranquilla. Su desempeño ofensivo contrastaba con su disciplina defensiva. Recibió el apoyo clave de Ferreira, quien valoró su retorno táctico.

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Decisivo ante Rival Extranjero

En octavos de final contra Cerro Porteño, el Palmeiras necesitaba un resultado positivo en Asunción. Arias asistió a Gustavo Gómez para marcar el gol de la victoria. Este pase cambió la serie y permitió el pase a las semifinales del torneo continental.

Enfrentamiento con el Pasado

Las semifinales presentaron un duelo con su antiguo club, Fluminense. Arias jugó 74 minutos en la victoria por 2-1 en el Maracaná. En la vuelta en São Paulo disputó 87 minutos con solidez defensiva. Superó el rechazo de la afición fluminense con profesionalismo.

Desempeño en el Brasileirao

El equipo luchó por el título local frente al Flamengo durante todo el año. La campaña terminó con una derrota en su propio estadio el 21 de noviembre. Arias mantuvo una presencia constante en el mediocampo. Su experiencia internacional fue vital para la estructura del equipo.

Reconocimiento del Técnico

Abel Ferreira elogió al jugador como un activo para cualquier entrenador mundial. Comparó la transición de un jugador joven con la madurez de Arias. El estrategista portugués destaca el equilibrio ofensivo y defensivo del colombiano. Su integración ha sido fundamental para el éxito del proyecto deportivo.

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Futuro con miras al Mundial

La trayectoria de Arias en 2026 sienta bases sólidas para la selección de Colombia. Se preparaba para el Mundial de Norteamérica a mitad de año. Su consolidación en el Palmeiras valida su elección de cambio de aires. La prensa local lo reconoce como pieza clave del esquema de Ferreira.