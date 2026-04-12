De Santander al Mundo: Hermanos Revolucionan la Gestión de Eventos Deportivos con Tecnología Innovadora

Cristian y Diego Muñoz Camayo, dos hermanos de Santander, han desarrollado una plataforma tecnológica que está transformando la forma en que se gestionan los eventos deportivos. Con Grupify Cocora, centralizan la gestión de inscripciones, pagos y resultados, optimizando procesos y mejorando la experiencia de organizadores y participantes.

Llegaron a Santander siendo niños, sin imaginar que años después desarrollarían una herramienta revolucionaria que transformaría la gestión de eventos deportivos . Cristian David Muñoz Camayo y Diego Alejandro Muñoz Camayo, con intereses aparentemente distintos, encontraron en su contraste una sinergia poderosa.

Cristian, con una inclinación temprana hacia el diseño y la tecnología, cultivó una visión creativa centrada en lo digital. Por su parte, Diego, deportista y posteriormente incursionando en el desarrollo tecnológico, mantuvo su conexión con el mundo de las competiciones, comprendiendo a fondo las dinámicas y necesidades del sector.<\/p>

Fue precisamente en ese entorno, entre carreras y registros, donde detectaron una falla generalizada que muchos pasaban por alto: la lentitud y desorganización en el proceso de inscripción a eventos, que en muchos casos dependían de procesos manuales propensos a errores y retrasos. La chispa que encendió la idea de Grupify Cocora, no surgió en un laboratorio, sino de la experiencia directa. Esta cercanía al problema, desde la perspectiva tanto del participante como del organizador, les permitió comprender a fondo las necesidades y dificultades existentes, dando origen a una solución integral y pragmática.<\/p>

La primera versión de la plataforma, concebida para simplificar el registro de participantes en un solo evento, pronto evolucionó. El contacto constante con la realidad del sector deportivo impulsó una transformación significativa. Grupify Cocora se consolidó como un sistema operativo integral para eventos deportivos, centralizando la gestión en un mismo entorno: inscripciones, pagos, resultados, comunicación y análisis. La herramienta simplifica y optimiza la vida del organizador, liberándolo de tareas operativas y permitiéndole enfocarse en otros aspectos.<\/p>

El secreto del éxito reside en su enfoque: tecnología útil y pensada desde la experiencia. Cristian aporta su visión centrada en el diseño y la usabilidad, asegurando una interfaz intuitiva y atractiva. Diego, por su parte, integra el conocimiento técnico con su experiencia como deportista, garantizando una comprensión profunda de las necesidades del usuario. El resultado es una herramienta que no solo automatiza tareas, sino que también ofrece analítica en tiempo real, canales de comunicación directa y herramientas que reducen la carga operativa, ahorrando entre 10 y 20 horas de trabajo y disminuyendo significativamente los errores en procesos clave.<\/p>

La efectividad de Grupify Cocora se ha evidenciado en eventos de renombre, como la Media Maratón de la Ciudad Bonita, MS la Carrera de Todos y el Picacho Challenge. Procesos que antes tomaban horas, como la entrega de kits, ahora se resuelven en cuestión de minutos, transformando por completo la experiencia. Más allá de la velocidad, el cambio reside en la optimización de la experiencia: menor número de errores, mayor autonomía para los usuarios y decisiones basadas en datos concretos.<\/p>

La plataforma ha gestionado cerca de 3.000 inscripciones, una cifra que valida su funcionamiento y crecimiento. La ambición para este año es alcanzar los 10.000 participantes, consolidando su presencia en el sector deportivo. Con una herramienta en constante evolución, los hermanos Muñoz Camayo proyectan su desarrollo hacia nuevos escenarios. Su objetivo es posicionar esta tecnología a nivel internacional y convertirse en un referente en la organización de eventos deportivos, demostrando desde Santander que las soluciones más relevantes nacen de la comprensión profunda del problema y de la colaboración.<\/p>





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