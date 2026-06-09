De un Frankenstein de $600.000 a un carro a escala de $1,5 millones: las piezas de colección que se esconden en el centro de Bogotá

Un recorrido por el Mercado de las Pulgas de Bogotá, donde se encuentran objetos de colección con precios que sorprenden, desde juguetes antiguos hasta billetes y monedas que narran historias de economías pasadas. Los vendedores, en su mayoría artesanos de la supervivencia, encuentran en estos objetos una forma de subsistir y los compradores, un vínculo con la nostalgia y la memoria colectiva.

En el bullicioso corazón de Bogotá, donde el sonido de los buses, el paso acelerado de los peatones y la voz de los vendedores ambulantes crean una banda sonora incesante, la carrera Séptima esconde un universo paralelo que pocos llegan a descubrir.

A simple vista, el Mercado de las Pulgas parece un caos de objetos amontonados y historias cruzadas. Sin embargo, detrás de esa aparente desorganización late un mundo de memoria viva, cultura callejera y supervivencia cotidiana. Para algunos es un espacio marginal, para otros es un santuario donde el pasado se conserva en cada objeto, desde juguetes de los años sesenta hasta radiolas que ya no se fabrican, monedas fuera de circulación y billetes que narran las economías de antaño.

Cada pieza tiene un precio, pero sobre todo carga una historia que rara vez se transmite al comprador.

"Esto es un rebusque", sentencia con crudeza Sonia Mendoza, una mujer que lleva veinticinco años trabajando en las inmediaciones de la Personería de Bogotá. Su puesto, modesto pero ordenado, exhibe billetes y monedas que ella clasifica con meticulosidad. Algunas piezas están protegidas en fundas plásticas; otras muestran el paso del tiempo.

"Un billete nuevo puede triplicar el precio de uno doblado o manchado", explica, mientras compara dos ejemplares aparentemente iguales pero con valores distintos. Su formación en administración pública quedó atrás cuando la necesidad la llevó a este mercado, que para ella no es solo un comercio, sino una forma de subsistir en una ciudad con pocas oportunidades formales. Su escepticismo convive con el cariño hacia lo que vende: objetos que sobrevivieron a generaciones y que ahora buscan un nuevo dueño.

A pocos metros, Juan Carlos Pinzón Marín ordena figuras de colección en un espacio que antes era un parqueadero y que hoy funciona como mercado informal. Desde 2020, tras cerrar su librería por la pandemia, se reinventó aquí. Sobre su mesa conviven superhéroes como Hulk y Flash con personajes de videojuegos, caricaturas y cine: Pikachu, Mario y Luigi, Godzilla, Ultraman. Algunas figuras aún conservan su caja original, tratadas como piezas de museo en miniatura.

Otras lucen el desgaste del juego y los años, pero todas comparten un aura de nostalgia.

"La gente empezó a interesarse más después de la pandemia", dice. Para él, el coleccionismo experimenta un renacer impulsado por la nostalgia y el tiempo que las personas pasaron en casa, reconectando con sus recuerdos. Un Frankenstein importado y bien conservado puede costar seiscientos mil pesos, pero su valor real está en el estado, la rareza y, sobre todo, en la emoción que despierta.

"En un buen día puedo vender hasta dos millones; en uno malo, apenas cubro gastos. Cuando llueve, esto se muere", confiesa. Un poco más allá, Jader, apodado "Camión", lleva ocho años especializándose en gorras. A simple vista parecen simples accesorios, pero algunas alcanzan precios de hasta un millón de pesos.

"Depende de los hilos, del estado, de lo difícil que sea conseguirlas", explica. Para él, las gorras son símbolos de estatus dentro de ciertas culturas urbanas; los jóvenes las buscan no solo por moda, sino por lo que representan: pertenencia, identidad, historia. Jader conoce el ritmo del mercado: sabe cuándo comprar, cuándo vender y cuándo negociar rápido.

Recuerda una transacción en la que vendió cuatro gorras por ocho millones de pesos, pero también admite que no todos los días son así. Hay jornadas en las que invierte más de lo que gana, apostando a que la mercancía correcta llegará al cliente indicado. El Mercado de las Pulgas, con su jerga propia, sus puestos improvisados y su flujo constante de compradores curiosos y cazadores de tesoros, es un ecosistema económico y cultural único.

Los precios fluctúan con la misma volatilidad que las emociones de los visitantes. Un billete antiguo, una figura de acción o una gorra pueden valer fortunas si despiertan la nostalgia adecuada.

Pero detrás de cada transacción hay una historia de resistencia: la de vendedores que encontraron en este espacio una forma de vida, la de compradores que buscan recuperar un pedazo de su infancia y la de un lugar que, entre el bullicio de la ciudad, guarda la memoria material de generations enteras. No es solo un mercado de cosas viejas; es un museo callejero donde.el pasado seNegocia al contado y cada objeto, por humilde que parezca, es un relicario de recuerdos





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