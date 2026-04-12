Dear Killer Nannies: Un nuevo enfoque sobre la vida de Pablo Escobar y su impacto en Colombia

La serie documental Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, disponible en Disney+ y Hulu, ofrece una mirada íntima y reveladora de la vida de Pablo Escobar desde la perspectiva de su hijo, Juan Pablo Escobar Henao. La producción destaca por su enfoque en el impacto emocional de la violencia y su banda sonora, compuesta por Julio Reyes Copello, que incluye canciones icónicas de la época.

El pasado 1 de abril, las plataformas Disney+ y Hulu estrenaron Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, una serie documental de ocho episodios que ofrece una perspectiva íntima y reveladora de la vida del notorio narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. La serie, contada desde la mirada de su hijo, Juan Pablo Escobar Henao, quien posteriormente adoptaría el nombre de Sebastián Marroquín, sumerge al espectador en un mundo de opulencia y violencia.

Juan Pablo creció en un ambiente donde los lujos y las excentricidades eran moneda corriente, pero la figura paterna, inicialmente amorosa, se desdibuja a medida que el joven contempla la brutalidad de su progenitor, quien no vacilaba en quitar la vida a otros de las formas más crueles. Esta serie, a diferencia de otras producciones que glorifican a los criminales, se enfoca en el impacto emocional y psicológico de crecer a la sombra de la violencia y el crimen organizado, mostrando las consecuencias devastadoras en la vida de quienes los rodean.\La serie no solo explora la vida de Escobar desde una nueva perspectiva, sino que también destaca el trabajo musical del galardonado productor colombiano Julio Reyes Copello, quien estuvo a cargo de la composición y producción de la banda sonora original. Reyes, con el objetivo de recrear la atmósfera convulsa y violenta de la Colombia de los años 80 y 90, buscó evocar la nostalgia de esa época sin caer en la glorificación de Escobar ni en la apología del delito. Su trabajo se basó en la idea de que la música podía ser el hilo conductor de la historia, permitiendo al espectador conectar emocionalmente con la trama. Para ello, Reyes compuso piezas originales, como El Monstruo, que acompañan momentos clave en la serie, como la escena en la que el joven Escobar es testigo de la crueldad de su padre. Además, la banda sonora incluye reinterpretaciones de canciones icónicas de la época, interpretadas por artistas contemporáneos como The Warning, Morat, Sebastián Yatra y Maura Nava. La selección de estas canciones, según Reyes, buscaba recordar las melodías que alegraron los corazones en medio del dolor, creando así una atmósfera emocionalmente rica y compleja. La serie, aunque contiene elementos de ficción, se mantiene fiel a la realidad, incluyendo eventos como el atentado contra el avión de Avianca.\La cuidadosa selección musical y la narrativa íntima de la serie buscan transportar al espectador a una época marcada por la violencia, pero también por la resiliencia y la pasión por la vida. Reyes, a través de la orquestación, las melodías y las reverberaciones, logra evocar las emociones del pasado, invitando a la reflexión sobre el impacto de la violencia en la sociedad y la importancia de recordar los momentos de alegría en medio de la adversidad. La serie presenta temas originales como Karma de Anna Sofía y Solo pienso en vos de Jhay P., enriqueciendo la experiencia auditiva y sumergiendo al espectador aún más en el universo de la serie. Dear Killer Nannies: Criado por sicarios se perfila como una producción que ofrece una mirada honesta y conmovedora sobre la vida de Pablo Escobar, sus consecuencias y el impacto de la violencia en Colombia, resaltando la importancia del arte y la música como herramientas para recordar, reflexionar y sanar





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