Debate cancela la traducción de la biografía de Vargas Llosa de Gerald Martin

Penguin Random House cancela la edición en español de la biografía de Mario Vargas Llosa escrita por Gerald Martin. Ediciones Deusto la publicaría hacia finales de 2027.

La biografía Mario Vargas Llosa: A Life, escrita por el biógrafo británico Gerald Martin, llegó a las librerías de Reino Unido en junio de 2026. La obra, de 848 páginas, fue publicada por la editorial Bloomsbury. Cinco meses después, el libro vuelve a ocupar titulares por la decisión del sello Debate, de Penguin Random House, de cancelar su traducción al español.

Según la información publicada, Debate había previsto sacar la versión en español, aunque todavía no tenía fecha de lanzamiento para España ni para Latinoamérica. El grupo editorial mantenía un contrato con Martin desde hace trece años, es decir, desde 2013. La decisión se produce después de que la editorial conociera el texto completo del libro.

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Motivos de la cancelación de Debate en la traducción

Debate decidió no publicar la biografía porque, tras leer el manuscrito, considera que no responde a sus estándares editoriales. Así lo explicó en un comunicado Miguel Aguilar, editor de Debate, quien detalló las razones del sello.

Aguilar señaló que el enfoque de la obra, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no son compatibles con el respaldo del sello. Por ese motivo, la editorial decidió no incorporar el libro a su catálogo. Aguilar también precisó que, aunque el proyecto estaba contratado desde 2013, la editorial no tuvo acceso al manuscrito hasta prácticamente el momento de su publicación en el Reino Unido, en junio de 2026.

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La cancelación pone en evidencia la competencia que existe en el mercado editorial. Ante la terminación del contrato, el libro encontró otro sello interesado en su edición en español.

Posiciones del biógrafo y de los críticos

Ediciones Deusto, sello del grupo Planeta, anunció que se hará cargo de la publicación de la biografía. Según la misma editorial, la obra podría estar lista para finales de 2027.

Roger Domingo, director editorial de los sellos Deusto, Alienta, Gestión 2000 e Istoria, aseguró que la traducción está en su fase final. Domingo afirmó que la intención es que el libro llegue al mismo tiempo a España, México y el resto de territorios hispanos.

Según reveló El País de España, personas cercanas a Vargas Llosa señalaron que Martin fue demasiado crítico con el escritor, especialmente al abordar sus posiciones políticas. En los años previos a su muerte, en 2025, el giro a la derecha de Vargas Llosa había generado debate en redes sociales. El novelista apoyó públicamente a figuras ultraconservadoras como Javier Milei, Jair Bolsonaro y José Antonio Kast.

Sobre esa etapa, Gerald Martin afirmó que Vargas Llosa se volvía cada vez más irascible, más reaccionario y más cerrado de miras, y que no era ni siquiera ligeramente liberal. Según la reseña del libro publicada por The Guardian, el biógrafo sostiene que el escritor nunca pasó de la izquierda a la derecha, sino que nunca llegó a pertenecer a la primera. Martin añadió que Vargas Llosa nunca dejó de ser un chico pijo de Lima.

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Por su parte, la familia de Vargas Llosa no se ha pronunciado sobre el libro. Gerald Martin tampoco ha respondido públicamente a la cancelación de la edición en español por parte de Debate.

Antecedentes con García Márquez y próximos pasos

Gerald Martin ya había escrito la biografía Gabriel García Márquez: Una vida, publicada en 2009 por Debate. Como ha contado en entrevistas, el autor trabajó durante 19 años en ese libro, que recibió críticas por su tono de admiración. En 2012, el biógrafo declaró a El País que la obra era una biografía positiva.

Uno de los señalamientos hacia García Márquez fue su cercanía con el régimen cubano y con Fidel Castro. Martin afirmó que tuvo momentos complejos con el escritor colombiano por desacuerdos políticos. Según el biógrafo, García Márquez le indicó que, si no le gustaba El otoño del patriarca, no podría ser su biógrafo. García Márquez leyó la biografía y reconoció que Martin había investigado y escrito con buena fe, aunque señaló algunos errores y expresó que no compartía varias opiniones personales.

Para los lectores en español, la publicación de la traducción de Ediciones Deusto, prevista para finales de 2027, será la próxima referencia para evaluar la biografía. Hasta entonces, la obra seguirá siendo conocida sobre todo por su versión en inglés y por la controversia que ha generado antes de llegar a las librerías de habla hispana.