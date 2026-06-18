Debate en Cartagena por propuesta de crear nueva entidad para gestionar las Fiestas de Independencia

La Alcaldía de Cartagena busca crear una organización público-privada para administrar las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, lo que ha generado un intenso debate con sectores culturales que temen por la comercialización y la protección del patrimonio inmaterial.

El proyecto de la Alcaldía de Cartagena para crear una nueva entidad encargada de administrar las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre abrió un intenso debate entre la administración distrital y sectores culturales.

La iniciativa busca que esta organización, sin ánimo de lucro y de carácter público o mixto, asuma la planeación integral de las fiestas. Esto con el fin de garantizar recursos permanentes, mejorar la organización y superar las dificultades operativas que históricamente han afectado las celebraciones. La propuesta fue sometida a una audiencia pública en el Concejo, donde se revelaron profundas diferencias sobre el futuro de las festividades.

Durante la audiencia, investigadores, gestores culturales y representantes de organizaciones ciudadanas cuestionaron aspectos clave relacionados con la gobernanza, la financiación y, sobre todo, la protección de los valores patrimoniales de la celebración. Aunque varios asistentes reconocieron la necesidad de fortalecer institucionalmente las fiestas, las principales críticas surgieron por la ausencia de una articulación clara con el Plan Especial de Salvaguarda (PES).

Una de las intervenciones más relevantes fue la de la representante del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia. Ella aseguró que el proyecto presenta una visión enfocada en la administración de eventos y no desarrolla de manera explícita las líneas estratégicas del PES, que es el instrumento que busca proteger el patrimonio inmaterial.

Su intervención subrayó que el núcleo de las Fiestas de Independencia está asociado a expresiones patrimoniales, identitarias y comunitarias, por lo que temen que la nueva estructura pueda priorizar la dimensión comercial sobre la cultural. Los críticos también expresaron temores sobre una posible comercialización excesiva y sobre los mecanismos de gobernanza, pidieron abrir un proceso más amplio de consulta ciudadana y garantizar la participación real de las comunidades traditionales.

Por su parte,代表antes de la administración districtal explicaron que la iniciativa no implica una privatización de las fiestas y que su objetivo es fortalecer la capacidad institucional para gestionar recursos de manera más eficiente y coordinar actividades. Sin embargo, la audiencia dejó en evidencia que existe un consenso sobre la necesidad de mejorar la organización, pero también una profunda desconfianza en que la nueva entidad respete la esencia patrimonial.

El proyecto continuará su trámite en el Concejo Distrital, donde se analizará en medio de un clima de polarización. En juego está el futuro de una de las expresiones culturales más representativas de Cartagena, una celebración que cada noviembre moviliza miles de personas y que forma parte esencial de la memoria histórica e identidad de la ciudad





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cartagena Fiestas De Independencia Patrimonio Inmaterial Gestión Cultural Comercialización

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más de 100.000 barriles salen hacia Tumaco en una operación que busca transformar el suministro de combustiblesEl envío desde Cartagena abre una nueva ruta logística para garantizar el abastecimiento en Nariño.

Read more »

Fiestas del Plátano 2026: programación y actividades en SabanetaLa fiesta municipal de Sabaneta, conocida como Fiestas del Plátano, se prepara para su edición de 2026. Durante los días 20 y 29 de junio, el municipio tendrá una programación diaria en diferentes puntos de la localidad, con conciertos, ferias, competencias deportivas, exposiciones de arte y actividades culturales.

Read more »

Parceros adoptan el Ángel de la IndependenciaMiles de colombianos se tomaron las calles mexicanas para protagonizar un multitudinario banderazo previo al debut de la selección cafetera en el Mundial frente a Uzbekistán

Read more »

Proyecto para gestionar Fiestas de Independencia de Cartagena genera controversiaEl Concejo Distrital analizó un proyecto de la Alcaldía para crear una entidad descentralizada que administre las Fiestas de Independencia. El Comité por la Revitalización pidió retirarlo por considerar que prioriza la lógica comercial sobre la salvaguardia cultural y carece de participación ciudadana

Read more »