Debate en Cartagena por proyecto que crearía entidad para gestionar Fiestas de Independencia

Iniciativa de la Alcaldía busca profesionalizar la administración de las fiestas del 11 de Noviembre, pero gestores culturales alertan sobre riesgos de comercialización y falta de articulación con el plan de salvaguarda patrimonial.

El proyecto de la Alcaldía de Cartagena para crear una nueva entidad encargada de administrar las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre abrió un intenso debate entre la administración distrital y sectores culturales que advierten riesgos para el patrimonio inmaterial más importante de la ciudad.

La iniciativa busca formalizar la gestión de las festividades mediante una organización sin ánimo de lucro, de carácter público o mixto, que asuma la planeación integral, garantice recursos permanentes y mejore la logística de los eventos. Esta propuesta surgió ante las dificultades operativas recurrentes y la dispersión de responsabilidades en las actuales celebraciones.

La nueva entidad estaría integrada por representantes de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Turismo, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Corpoturismo y otros actores que se definirían en los estatutos. Su función principal sería planear, organizar, promover y ejecutar el calendario festivo, así como administrar los recursos generados durante las fiestas para reinvertirlos en su desarrollo.

Aunque varios participantes en la audiencia pública reconocieron la necesidad de fortalecer institucionalmente las fiestas, las principales críticas surgieron por la ausencia de una articulación clara con el Plan Especial de Salvaguarda (PES), instrumento que protege el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Una de las intervenciones más relevantes fue la de la representante del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, quien señaló que el proyecto presenta una visión enfocada en la administración de eventos y no desarrolla de manera explícita las líneas estratégicas del PES.

Según explicó, al ignorar el núcleo patrimonial, identitario y comunitario de las fiestas, se corre el riesgo de mercantilizar las celebraciones y desnaturalizar su esencia. Otros gestores culturales y ciudadanos pidieron abrir un proceso más amplio de consulta ciudadana para garantizar una gobernanza participativa y evitar que la nueva estructura se convierta en un ente tecnocrático alejado de las comunidades.

La Alcaldía, por su parte, aclaró que la iniciativa no implica una privatización, sino el fortalecimiento de la capacidad institucional para gestionar recursos y coordinar actividades que ya se realizan, pero de manera fragmentada. Se explicó que la nueva organización actuará bajo los lineamientos derivados de la declaratoria patrimonial de las fiestas, con el objetivo de preservar sus valores culturales.

La audiencia pública, convocada por el Concejo Distrital, dejó en evidencia que existe consenso sobre la necesidad de mejorar la gestión, pero también profundas diferencias sobre los mecanismos y la participación social. El proyecto continuará su trámite en el Concejo, donde se definirá su futuro.

En juego está el destino de una de las expresiones culturales más representativas de Cartagena, una celebración que cada noviembre moviliza miles de personas y constituye parte esencial de la memoria histórica e identidad de la ciudad. La discusión refleja tensiones entre modernización administrativa y protección del patrimonio, un debate que va más allá de lo local y toca temas de políticas culturales en todo el país





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiestas De Independencia Cartagena Gestión Cultural Patrimonio Inmaterial Plan Especial De Salvaguarda Comercialización Gobernanza Alcaldía De Cartagena Concejo Distrital Políticas Públicas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parceros adoptan el Ángel de la IndependenciaMiles de colombianos se tomaron las calles mexicanas para protagonizar un multitudinario banderazo previo al debut de la selección cafetera en el Mundial frente a Uzbekistán

Read more »

Pronostican lluvias en Cartagena para este jueves 18 de junio de 2026Aunque el calor seguirá presente, el pronóstico contempla la posibilidad de precipitaciones en distintos puntos de Cartagena antes de que finalice el día.

Read more »

Proyecto para gestionar Fiestas de Independencia de Cartagena genera controversiaEl Concejo Distrital analizó un proyecto de la Alcaldía para crear una entidad descentralizada que administre las Fiestas de Independencia. El Comité por la Revitalización pidió retirarlo por considerar que prioriza la lógica comercial sobre la salvaguardia cultural y carece de participación ciudadana

Read more »

Debate en Cartagena por propuesta de crear nueva entidad para gestionar las Fiestas de IndependenciaLa Alcaldía de Cartagena busca crear una organización público-privada para administrar las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, lo que ha generado un intenso debate con sectores culturales que temen por la comercialización y la protección del patrimonio inmaterial.

Read more »