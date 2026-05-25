Debate en la Corporación Electoral de Colombia sobre la publicación de resultados de encuestas

La Corporación Electoral de Colombia emitió una suspensión a la firma Atlas Intel después de una grabación en la que se discutía la posibilidad de 'bloquear' a las empresas de encuestas en medio de las investigaciones pertinentes.

Un debate surgió en la Corporación Electoral de Colombia sobre la revisión y validez del método para la publicación de resultados de las encuestas de opinión pública.

La Corporación Electoral de Colombia emitió una suspensión a la firma Atlas Intel, luego de que se descubriera una grabación en la que se escuchaba a un funcionario de la corporación discutiendo la posibilidad de 'bloquear' a las empresas de encuestas en medio de las investigaciones pertinentes. La Corporación Electoral de Colombia argumentó que la grabación 'no debió salir del Consejo' y que la intención de la corporación siempre fue brindar garantías a las empresas de encuestas.

La Corporación Electoral de Colombia también destacó que la suspensión fue emitida en contra de la firma Atlas Intel, pero luego fue frenada. El CEO de Atlas Intel, Andrei Román, afirmó que su empresa respeta la legislación colombiana y que lo mejor es que siga operando. La Corporación Electoral de Colombia también explicó que las empresas de encuestas pudieron publicar resultados hasta el domingo pasado porque no hubo ninguna sanción contra ellas, especialmente en materia de observadores internacionales.

Se espera que haya más de 14.000 observadores en las elecciones presidenciales de Colombia, incluyendo más de 1.400 observadores internacionales y cinco países con misión de observación especial. Al día de ayer, estaba cubierto el 99% de las mesas en el territorio, lo que significa que las 120.000 mesas electorales están listas para las campañas presidenciales





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