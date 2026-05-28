Debate fallido entre precandidatos de derecha en Bogotá: De la Espriella no se presentó y Valencia arremetió

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo esperaron en el Chorro de Quevedo a Abelardo de la Espriella para un debate que nunca se realizó. Valencia criticó la ausencia, habló de dos caminos para Colombia y denunció un caso de abuso sexual vinculado a un congresista cercano a De la Espriella. La jornada incluyo tensión entre simpatizantes y referencias a noticias judiciales y de encuestas.

La tensión política entre sectores de la derecha colombiana volvió a quedar en evidencia en pleno centro de Bogotá. La candidata presidencial Paloma Valencia y el candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo se apostaron en el histórico Chorro de Quevedo esperando a Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial, luego de que Oviedo le lanzara un reto público para sostener un debate cara a cara.

Sin embargo, De la Espriella nunca apareció en el lugar acordado, lo que convirtió el acto en un nuevo episodio de confrontación política y acusaciones cruzadas en el ambiente preelectoral. Desde una panadería del sector, Oviedo aprovechó para enviar un mensaje político y cuestionar el tono que, según él, ha tomado parte de la campaña presidencial.

Durante su intervención ante los medios, el candidato a la vicepresidencia afirmó: El futuro de Colombia en los próximos cuatro años no se puede debatir por quién la tiene más grande. Además, defendió la trayectoria de Paloma Valencia y expresó su deseo de verla convertida en presidenta de la República. Paloma Valencia, por su parte, arremetió contra Abelardo De La Espriella y aseguró que su ausencia desenmascara el tigre, insinuando falta de coraje o compromiso.

Sentada en la misma panadería, la senadora también llamó la atención sobre la presencia de simpatizantes del petrismo y de Iván Cepeda en el lugar, y acusó directamente a De la Espriella de haberlos convocado. Valencia dibujó un escenario de dos caminos para Colombia: el camino del circo, del escándalo y la improvisación, frente al camino del conocimiento, la rectitud moral y la seriedad.

En sus críticas, también vinculó al presidente de la República, señalando que su Gobierno solo responde con mensajes en redes sociales frente a denuncias graves. Otro punto central de su discurso fue una denuncia publicada por el medio El Olfato contra el congresista Alejandro Bermeo, cercano a De la Espriella, por un presunto caso de abuso sexual.

Valencia dijo sentirse aterrada y sorprendida por un hecho de esa magnitud, calificándolo de inaceptable para Colombia y enfatizando que cualquier señalamiento relacionado con violencia contra las mujeres debe ser rechazado. La jornada estuvo marcada por momentos de tensión entre simpatizantes de distintos sectores políticos. Se registraron arengas y gritos entre seguidores del petrismo y del Centro Democrático, generando un ambiente de alta confrontación en la calle.

Entre los temas colaterales que surgieron en el contexto mediático, se mencionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que negó la detención domiciliaria a Karen Manrique y mantuvo el llamado a juicio para varios congresistas en el caso UNGRD. También se aludió a un incidente de desacato contra el director de la Unidad Nacional de Protección por la falta de medidas de seguridad para un activista en Antioquia.

En las encuestas de opinion, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aparecían con el mayor número de testigos inscritos para las elecciones. Asimismo, se recordó que la nueva ley de encuestas electoral endureció los requisitos técnicos y redujo la frecuencia de las mediciones en el país. En declaraciones a medios, el exfiscal Gómez Méndez comparó a Iván Cepeda con Gustavo Petro, afirmando que a diferencia de Petro, Cepeda sabe hacer las cosas.

Por su parte, la jefa de gabinete Laura Sarabia declaró sobre su rol como embajadora, diciendo: sé que el presidente opina que una embajada es un castigo; para mí no lo ha sido. Finalmente, se hicieron referencias a temas de farándula como críticas por la convocatoria de un jugador de River Plate a la Selección Colombia y la denuncia de la madre del piloto Yeison Jiménez contra un médico por una cirugía de lipolaser.

En suma, el acto planeado como un debate se transformó en un mitin donde primaron los dardos entre precandidatos de derecha, acusaciones de vínculos con el petrismo y exposición de escándalos ajenos, reflejando la fragmentación y la alta temperatura del espectro político conservador de cara a las elecciones





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