Debate fiscal en Colombia: clave de la ley de rescate económico

Analizamos el impacto de la ley de rescate económico en Colombia, sus cambios en impuestos, el déficit fiscal proyectado y las medidas de protección social para 2027.

El Congreso de Colombia se encuentra en un momento crucial de discusión legislativa sobre la sanidad de las finanzas públicas. El Ejecutivo, liderado por Abelardo de la Espriella, ha presentado la ley de rescate económico como una medida urgente para evitar una crisis fiscal inminente. Esta normativa propone una reestructuración profunda del sistema tributario y de gastos, marcando un cambio significativo en la política económica del país. Los legisladores y expertos debaten intensamente los detalles y el impacto distributivo de estas reformas.

Proyecciones del déficit fiscal nacional

La administración sostiene que el país enfrenta una bomba fiscal que estallaría en el año 2027 si no se implementan medidas correctivas inmediatas. Sin realizar ningún tipo de ajuste en las cuentas nacionales, el déficit fiscal, definido como la diferencia entre los ingresos estatales y los gastos públicos, alcanzaría el 9,4 % del Producto Interno Bruto el próximo año. Esta cifra representaría la tasa más alta registrada en la historia fiscal de Colombia, colocando al país en una situación de vulnerabilidad extrema. Las consecuencias de no actuar se proyectarían como graves para los hogares y las empresas, afectando la estabilidad macroeconómica general. La urgencia de la medida radica en la necesidad de frenar esta espiral deficitaria antes de que los intereses del servicio de la deuda se vuelvan insostenibles. Por lo tanto, la ley de rescate económico se presenta como el mecanismo técnico y político para revertir esta tendencia histórica.

Also read XM alerta sobre riesgo de déficit eléctrico en Colombia entre febrero y abril de 2027

Reformas al sistema impositivo y al IVA

Una de las partes más controversiales del proyecto consiste en cambios sustanciales a la estructura de los impuestos nacionales, especialmente en lo referente al Impuesto sobre las Ventas. La propuesta elimina múltiples exclusiones y exenciones existentes, lo que implica que diversos bienes y servicios que actualmente gravan con una tarifa del cero por ciento o del cinco por ciento pasarán a ser gravados con la alícuota general del diecinueve por ciento. Esta medida entraría en vigencia parcialmente de inmediato y se consolidaría completamente a partir del año 2028. Entre los productos que dejarán de tener beneficios tributarios se encuentra el café, la mayoría de las frutas, la sal, el queso fresco, el frijol seco y las lentejas secas. Desde el poder legislativo se ha cuestionado fuertemente esta decisión, dado que el gobierno previamente había prometido que el enfoque principal sería la reducción de gastos y no el aumento de ingresos tributarios. Sin embargo, los analistas económicos habían anticipado que cualquier intento serio de sanear las cuentas requeriría inevitablemente un incremento en la recaudación fiscal.

Advertisement

Mecanismos de protección social y afectiva

Para mitigar el impacto regresivo de estos cambios tributarios en la población más vulnerable, el Ejecutivo ha diseñado el programa llamado Efectiva. Esta iniciativa garantiza la devolución total del valor del IVA pagado a diecinueve millones de colombianos identificados como los más pobres y con menor capacidad económica. Adicionalmente, dieciséis millones de personas recibirían una devolución parcial de hasta el cincuenta por ciento de su impuesto. Según los cálulos del gobierno, el beneficio económico estaría dirigido a hogares con ingresos mensuales de hasta tres millones con cuatrocientos mil pesos colombianos. En promedio, cada hogar beneficiado recibiría una transferencia mensual de doscientos mil cien pesos colombianos. Esta medida busca contrarrestar el aumento en el costo de la vida para los sectores de menores recursos que se derivaría de la generalización del impuesto al consumo.

Impacto en empresas y seguridad social

La normativa también introduce cambios significativos para el sector empresarial y el sistema de seguridad social. El gobierno propone reducir la tarifa general del impuesto sobre la renta para las empresas, pasando del treinta y cinco por ciento actual al treinta y tres por ciento en 2027, y al treinta y uno por ciento desde 2028. Asimismo, se crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, que ofrece una tarifa reducida para grandes proyectos de inversión que inicien operaciones entre 2027 y 2029. Por el contrario, la carga tributaria para las personas naturales aumentaría considerablemente. El límite para no pagar impuesto de renta bajaría de mil noventa UVT a setecientas veinte UVT. La tarifa para el tramo comprendido entre estos dos umbrales se fijaría en un nueve por ciento. En materia de seguridad social, se recortan los beneficios para empleadores de trabajadores con salarios bajos. La exención total se mantendría solo para quien gane hasta dos salarios mínimos, mientras que para ingresos superiores se exigirían aportes parciales o totales. Además, los trabajadores con salarios superiores a dos salarios mínimos aumentarían su contribución al sistema de salud, pasando del cuatro por ciento actual a una cifra mayor. Los trabajadores independientes también enfrentarán un aumento en sus obligaciones tributarias y de seguridad social, cerrando el debate sobre la distribución de la carga fiscal en la sociedad colombiana.