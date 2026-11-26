Análisis profundo sobre la propuesta de venta de participaciones en Ecopetrol e ISA para cubrir el déficit fiscal, incluyendo posiciones de partidos políticos, sindicatos y expertos.

La estrategia de la venta de activos del Estado ha regresado al epicentro del debate político colombiano como una de las posibles vías para mitigar el severo déficit fiscal que enfrenta la nación. Este tema trasciende las meras cifras contables y se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas del Congreso, especialmente cuando se consideran activos estratégicos como las participaciones en Ecopetrol y la empresa de infraestructura ISA. La urgencia por financiar la Ley de Rescate impulsa negociaciones intensas donde las opciones de privatización o desinversión de participaciones accionarias generan opiniones profundamente divididas y posiciones ideológicas opuestas entre los actores clave.

Posiciones Del Gobierno y Partidos Politicos

El Gobierno nacional ha iniciado reuniones estructuradas con líderes congresistas de diversas bancadas para recoger propuestas concretas que permitan sacar adelante la iniciativa legislativa de rescate financiero. Durante este jueves, el encuentro estuvo dirigido a los partidos Alianza Verde y Liberal, quienes tienen programado presentar sus planteamientos específicos sobre las medidas tributarias y fiscales necesarias. Previamente, el Ejecutivo ya sostuvo diálogos con congresistas de Cambio Radical y del Partido Conservador para escuchar las proposiciones de estas bancadas frente al proyecto, buscando construir un consenso mínimo que facilite la aprobación en el Congreso.

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Sin embargo, la línea divisoria se vuelve más evidente al analizar las posturas específicas sobre qué activos son vendibles. John Edgar Pérez, representante de Cambio Radical en la Comisión Cuarta de la Cámara, declaró en Blu Radio que para el Gobierno no resulta viable vender acciones de activos productivos de la Nación, citando explícitamente a Ecopetrol o ISA, para conseguir recursos y cubrir parte del déficit fiscal. A pesar de esta posición, el congresista señaló que su partido sí respalda la venta de bienes improductivos del Estado. En particular, mencionó cerca de 68.000 propiedades de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuya comercialización podría generar alrededor de $4 billones en ingresos fiscales.

Entre las otras propuestas de Cambio Radical también se destaca la intención de mantener el IVA en cero para los productos de la canasta básica y los agroinsumos, una medida diseñada para proteger a los sectores más vulnerables. Además, Pérez sostuvo que existe disposición para conservar la tarifa del impuesto de renta empresarial en 35%, sin eliminar los incentivos tributarios vigentes. Estas posiciones reflejan un intento de equilibrar la necesidad de ingresos públicos con la protección de los mecanismos de competitividad y apoyo social que han sido pilares de la política económica reciente.

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Antecedentes De Desinversion Y Respuesta Sindical

La posibilidad de vender participaciones de Ecopetrol para obtener recursos no es un escenario nuevo en la historia económica del país. La petrolera tiene antecedentes claros de operaciones de venta de participaciones en otras compañías, desinversión en filiales y capitalización mediante la emisión de acciones. Uno de los principales precedentes se remonta a 2006, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, cuando se aprobó la ley que autorizó a Ecopetrol a emitir acciones para incorporar inversionistas privados y fortalecer su base capital.

Como resultado de ese proceso histórico, los particulares llegaron a tener 11,5% de la propiedad de la compañía. Las dos rondas de emisión, realizadas específicamente en 2007 y 2011, le representaron al Gobierno ingresos por $8,1 billones en aquel entonces. Esta cifra ha sido invocada en el debate actual para argumentar la viabilidad técnica de nuevas emisiones, aunque el contexto macroeconómico y la valoración de la empresa han cambiado significativamente desde aquella década.

Ahora, la propuesta de vender parte de los activos de la petrolera, planteada inicialmente a comienzos de noviembre por el Centro Democrático, enfrenta cuestionamientos feroces desde la sociedad civil y los gremios laborales. La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, manifestó su rechazo firme a la posibilidad de desprenderse de activos de la compañía para cubrir el faltante de las finanzas públicas. La discusión también ha generado controversia pública por las declaraciones del presidente de la petrolera, Abelardo de la Espriella, quien había negado ante la organización sindical que tuviera la intención de vender activos de la petrolera, generando confusión sobre la alineación corporativa con el Ejecutivo.

Impacto Fiscal Y Nueva Estrategia De Ecopetrol

De acuerdo con un análisis de La Silla Vacía, que consultó a expertos fiscales y del sector de hidrocarburos, la mayoría considera que una operación de este tipo no resolvería de fondo los problemas de caja del Gobierno. Aunque la venta podría facilitar políticamente la aprobación de la Ley de Rescate al ofrecer una fuente de ingreso inmediato, los expertos advierten que sería inconveniente desde el punto de vista fiscal a largo plazo y podría traducirse en una pérdida de valor para Ecopetrol debido a la dilución accionaria y la incertidumbre del mercado.

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En medio de la discusión política sobre una eventual venta de participaciones de la petrolera, Ecopetrol también prepara un proceso de desinversión de activos que no hacen parte de su negocio principal. Según informó Valora Analitik, fuentes cercanas a la compañía señalaron que la nueva administración planea vender activos no estratégicos y, al mismo tiempo, adquirir otros en el negocio de hidrocarburos durante los próximos cuatro años. Esta estrategia busca concentrar el capital y los esfuerzos de la empresa en la exploración y producción de petróleo y gas, su actividad núcleo.

Las fuentes consultadas por el medio anticiparon que habrá una actividad importante en este frente y que podrían conocerse novedades en el corto plazo. La compañía tendría la intención de acelerar las operaciones y priorizar las inversiones relacionadas con su negocio central, conocido como core business, en lugar de diversificar hacia terrenos secundarios. Este cambio organizativo se produce después de que la junta directiva designó hace cerca de dos meses a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, marcando un nuevo ciclo en la gestión de la empresa.

Según las fuentes citadas por Valora Analitik, el directivo llega con un perfil empresarial, no político, y experiencia en ejecución de proyectos complejos. La nueva administración también trabaja de manera coordinada con el Gobierno, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las autoridades encargadas de las licencias ambientales y los viceministerios correspondientes. El propósito es acelerar proyectos que permanecieron frenados durante los últimos años debido a trámites burocráticos o incertidumbre regulatoria.

La reorganización corporativa contempla, además, una reducción del tamaño de la planta de personal para mejorar la eficiencia operativa. La estrategia de desinversión cobra relevancia por la dimensión del grupo empresarial y su impacto en la balanza comercial de Colombia, mientras el debate sobre la venta de activos estatales continúa definiendo el horizonte fiscal y político del país en los próximos meses.