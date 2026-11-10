Debate legislativo sobre el futuro de la JEP y avances en investigación de Montes de María

El Senado colombiano debate un proyecto de acto legislativo para reducir el mandato de la JEP en 2028, generando críticas sobre los derechos de las víctimas. Paralelamente, la jurisdicción anuncia detalles sobre la investigación de alianzas entre militares y paramilitares en Montes de María, mientras la inflación se mantiene alta y se conmemora el aniversario de Rock al Parque.

El panorama político en Colombia se ve marcado por un intenso debate en el Congreso de la República sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En el orden del día del Capitolio figura la discusión del proyecto de acto legislativo presentado por el senador Enrique Gómez, representante del partido Salvación Nacional, cuya iniciativa busca recortar significativamente el mandato constitucional de este órgano judicial. Durante el primer debate, realizado en la Comisión Primera, el texto logró superar dicho trámite con un respaldo unánime de diez votos afirmativos, todos ellos otorgados por congresistas alineados con el gobierno actual de Abelardo de la Espriella.

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Proyecto para recortar mandato de la JEP

Este documento propone establecer un régimen de cierre y transición jurisdiccional que determinaría la terminación de la JEP en el año 2028. El senador Gómez, quien asume la ponencia del documento y es su principal promotor, ha encabezado el impulso de esta propuesta que, debido a su naturaleza como acto legislativo, debe someterse a un riguroso proceso legislativo que incluye ocho debates en total entre la Cámara y el Senado.

Para la primera vuelta, que debe resolverse antes del 20 de junio, se requiere únicamente una mayoría simple, aunque el camino legislativo se anticipa largo y complejo. Las críticas a esta medida son severas; desde la propia JEP se ha advertido que la reducción del periodo podría comprometer gravemente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ya que impone un cierre improrrogable y definitivo sin garantizar que los procesos judiciales necesarios hayan concluido adecuadamente.

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Paralelamente, en el departamento del Atlántico se investiga la muerte de una mujer encontrada en su vivienda en Candelaria, un caso que ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades competentes. En el ámbito de la justicia y la verdad, la JEP anunciará avances significativos en la investigación sobre las alianzas entre militares y paramilitares en la región de Montes de María.

JEP anuncia avances en Montes de María

Este anuncio está programado para el 10 de noviembre a las 11:00 a. m. en la Sala Polivalente de la sede principal de la jurisdicción en Bogotá. La investigación se centra en el Subcaso Montes de María, el cual está priorizado dentro del Caso 08. Este caso tiene como objetivo esclarecer los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado, quienes actuaron en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado.

La investigación se concentra en determinar las dinámicas de las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, así como los hechos de violencia perpetrados contra la población civil. Se buscan entender los intereses que motivaron la disputa y el control territorial en los Montes de María, una subregión del Caribe colombiano integrada por municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre.

Entre los hechos graves que busca esclarecer la Jurisdicción se encuentran homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, violencia sexual y despojo de tierras. Este anuncio representa un momento crucial para la comprensión de la violencia estructural en la región y la búsqueda de responsabilidades.

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Estreno de documental Gracias, Rock al Parque

Por otro lado, en el sector cultural, El Espectador proyectará este martes a las 8:00 p. m. en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá el documental Gracias, Rock al Parque. La entrada al evento es gratuita hasta completar el aforo. Este trabajo cinematográfico conmemora los 30 años del festival gratuito de rock más importante del mundo en habla hispana.

El documental viaja a los años noventa para reconstruir la historia de un evento que nació en medio de una Colombia convulsionada y que, tres décadas después, sigue siendo un referente de la música y la cultura del mundo hispano. En la producción participan testimonios de figuras clave como Julio Correal y Bertha Quintero, cocreadores del festival, Héctor Buitrago de Aterciopelados, María Claudia Parias Durán, directora de IDARTES, y el músico argentino Gustavo Santaolalla.

Inflación de octubre se sitúa en 6,30 por ciento

Asimismo, en el ámbito económico, el DANE reveló que la inflación anual de octubre fue del 6,30 por ciento, una cifra que, aunque subió ligeramente respecto a septiembre, se mantuvo por debajo de las expectativas de los analistas. Sin embargo, al estar por encima del doble de la meta del Banco de la República, que es del 3 por ciento, la tasa de interés se mantiene en 12,25 por ciento.

Finalmente, la Secretaría de la Mujer de Bogotá presentó nuevos resultados sobre el estado de los derechos de las mujeres en la ciudad, marcando un paso importante en el seguimiento de las políticas de igualdad de género en la capital colombiana.