Debate por uso de lancha Armada 1 en Festival Náutico Cartagena con Lucía de La Espriella

El cuestionamiento político surje en Cartagena tras video de Lucía de La Espriella en lancha Armada 1. Autoridades mantienen que la presencia era parte del operativo oficial de seguridad en el Festival.

La presencia de Lucía de La Espriella, hija mayor del presidente Abelardo de La Espriella, durante el Festival Náutico de Cartagena ha desencadenado un intenso debate público el sábado 14 de noviembre. La controversia inició cuando la representante Mafe Carrascal cuestionó en la red social X la posible utilización de una embarcación identificada como Armada 1 para fines privados.

Origen de la controversia con Mafe Carrascal

Mafe Carrascal publicó un video grabado en el evento donde se observa a la hija del presidente en la lancha, acompañada de sus amigas, lo que generó inmediatas dudas sobre la legalidad del uso de recursos estatales. La diputada preguntó directamente si la hija del presidente se encontraba en una lancha de la Armada de Colombia para una fiesta, planteando dudas sobre el protocolo institucional.

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Hasta la fecha, no existe ninguna respuesta oficial que confirme si la embarcación fue utilizada de manera irregular o si correspondía a una autorización específica. La publicación de Carrascal amplió rápidamente la discusión en redes sociales, trasladando el foco desde el espectáculo náutico hacia la transparencia en el uso de activos militares durante eventos civiles.

Contexto institucional del Festival Náutico

El Festival Náutico se realizó los días 13 y 14 de noviembre en la bahía de Cartagena como parte oficial de las Fiestas de Independencia. La Dirección General Marítima (DIMAR) había informado previamente que la Capitanía de Puerto y la Armada reforzarían las labores de inspección y vigilancia durante todo el evento.

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Esta participación institucional implica que la presencia de embarcaciones oficiales era parte de la logística de seguridad establecida. Anteriormente al inicio del festival, las autoridades navales habían anunciado controles especiales, horarios de ingreso y requisitos de seguridad estrictos para las más de 1.000 embarcaciones que participaron en la primera jornada.

Posiciones y demandas de transparencia

Aunque la sola presencia de una embarcación de la Armada no confirma necesariamente un uso indebido, la diputada Carrascal insistió en solicitar explicaciones detalladas sobre la operación. Su intervención obligó a buscar claridad sobre qué función cumplía específicamente la unidad identificada como Armada 1 durante la jornada en la que Lucía de La Espriella asistió.

Actualmente, neither la Armada de Colombia ni la Presidencia de la República han emitido un pronunciamiento público que detalle las condiciones exactas de ingreso de las personas al barco. Tampoco se ha confirmado si existió una autorización formal para que civiles a bordo se asociaran a la unidad militar durante ese momento específico del evento.

Impacto y próximos pasos en el escrutinio

La Alcaldía de Cartagena, a través del alcalde Dumek Turbay, había recibido oficialmente a Lucía de La Espriella el sábado 14 de noviembre, documentando su asistencia en medios como Caracol Radio y El Universal. Sin embargo, esta recepción oficial no aclara el estatus jurídico de la embarcación utilizada para su traslado o permanencia en la zona.

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Los análisis actuales se centran en determinar si la actividad formaba parte de las facultades institucionales de la Capitanía de Puerto o si constituyó una desviación de recursos. La sociedad civil y los medios de comunicación continúan esperando una explicación técnica que distinga entre el apoyo logístico del festival y un posible uso privativo del activo naval.