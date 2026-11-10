Debate salario mínimo Colombia 2027: escenarios inflacionarios y propuestas de actores económicos

Análisis técnico y posiciones de Fenalco y sindicatos sobre el incremento salarial en Colombia. Datos de inflación, productividad y fechas clave de negociación.

El ciclo anual de discusión para determinar el nuevo valor del salario mínimo en Colombia ha iniciado con premura, adelantándose en el calendario habitual para abordar los complejos desafíos macroeconómicos vigentes. Este proceso de negociación llega en un momento crítico, marcado por una presión inflacionaria que se mantiene por encima de los objetivos oficiales del banco central y que exige un equilibrio preciso entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad de los precios en la economía nacional.

Mecanismo Técnico de Cálculo Salarial 2027

Los investigadores del equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest, bajo la dirección de Laura Clavijo, proponen un enfoque basado en dos componentes fundamentales para determinar el ajuste técnico: la inflación general y el crecimiento de la productividad laboral. Este modelo busca preservar el poder adquisitivo de los hogares sin generar presiones adicionales sobre los costos laborales por unidad producida, integrando las ganancias en la capacidad de los trabajadores para generar valor agregado.

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La estimación técnica del Grupo Cibest sugiere que un incremento responsable del salario mínimo podría acercarse al 8,4 %. Este porcentaje se deriva de combinar la expectativa de inflación de cierre de año, calculada en 6,7 %, con un crecimiento estimado de la Productividad Total de los Factores (PTF) de aproximadamente 1,7 %, según los datos procesados por el DANE. Este enfoque intenta evitar la pérdida real del salario ante el aumento generalizado de los precios.

Posiciones de Fenalco y Sindicalistas

Por su parte, Fenalco, el gremio que representa a los comerciantes, estableció que el incremento para el próximo año no debería superar el 9 %. Jaime Alberto Cabal, presidente de esta organización, fundamenta esta posición al analizar la trayectoria final de la inflación y los datos de productividad disponibles. Su propuesta se consolida como uno de los primeros referentes empresariales claros para la mesa de negociaciones.

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En el otro extremo de la negociación, la Central Unitaria de Trabajadores presentó una propuesta de aumento salarial del 38,5 %. Esta cifra representa una discrepancia significativa frente a las proyecciones técnicas y empresariales, y ha sido presentada sin mayores explicaciones detalladas sobre la metodología específica que sustenta tal incremento en medio del contexto actual.

El centro de pensamiento ANIF ha destacado que la negociación de 2027 debe buscar preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero también considerar la compresión salarial y el aumento de la creación de ocupaciones informales generado por el incremento de 2026. Asimismo, advierten sobre las presiones inflacionarias por exceso de demanda y el crecimiento moderado del aparato productivo, en un escenario caracterizado por alta estrechez fiscal.

Fechas Clave y Contexto de Negociación

El calendario para esta decisión resulta determinante para el éxito del proceso de concertación. La mesa de concertación se instalará oficialmente el 18 de noviembre, estableciendo un marco temporal estricto para las deliberaciones. Los actores económicos deben sopesar sus posiciones antes de que finalice el mes, momento en el que se conocerá el dato de productividad año corrido calculado por el DANE.

La inflación anual en septiembre se ubicó en 6,29 %, registrando su nivel más alto desde julio de 2024. Esta cifra se encuentra muy por encima de la meta de 3 % establecida por el Banco de la República. La presión inflacionaria se concentra notablemente en el sector servicios, lo que añade complejidad a cualquier ajuste salarial que pueda trasladarse a los precios finales para los consumidores.

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El plazo final para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre, fecha límite que obliga a los negociadores a conciliar las posturas divergentes. Los investigadores señalan que, históricamente, la diferencia entre el ajuste teórico y el efectivo promedió 2,9 % en los últimos veinte años, alcanzando un 17,1 % para 2026. Este contexto exige que todas las partes, desde el gobierno hasta los sindicatos y empresas, contribuyan para solventar los desafíos macroeconómicos del 2027.