Debate sobre el salario mínimo 2027 en Colombia: diferencias técnicas y económicas

Se analiza la brecha entre expertos y gremios para el salario mínimo 2027. Expertos estiman 8,5% y el Gobierno usa criterios técnicos. Conoce los detalles y proyecciones.

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia ha alcanzado un punto crucial en medio de las negociaciones para el año 2027. Los expertos económicos estiman un incremento del ocho punto cinco por ciento, mientras que el Gobierno afirma que tomará la decisión basada estrictamente en criterios técnicos. Por su parte, la Comisión de Concertación aún no ha fijado un porcentaje definitivo, lo que ha generado una divergencia significativa entre las posturas de las partes involucradas.

Divergencia de cifras y sus impactos

La fórmula técnica que determina el salario mínimo para el 2027 arroja una cifra cercana al ocho por ciento. Sin embargo, los gremios empresariales y la Central Unitaria de Trabajadores, conocida como CUT, presentan estimaciones muy distintas. Esta diferencia entre las dos posiciones principales alcanza aproximadamente treinta puntos porcentuales en los incrementos propuestos.

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En términos monetarios, esta brecha equivale a unos quinientos veinticinco mil pesos colombianos. Esto se traduce en una diferencia de diecisiete mil quinientos pesos en el salario mínimo diario. Según señalan varios expertos, esta disparidad puede ser suficiente para que la inflación continúe perdiendo el control y para que el empleo formal siga recibiendo golpes significativos en el mercado laboral.

Propuestas de economistas y gremios

La presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgén sostiene que la fórmula técnica considera la inflación proyectada para el cierre de 2026, que se ubica cerca del seis punto ocho por ciento. Además, toma en cuenta el crecimiento reciente de la productividad, que es del uno punto dos por ciento. El resultado de estos factores es un incremento del ocho por ciento.

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Ella advierte que un aumento muy por encima de los criterios técnicos dejaría por fuera a quienes más necesitan un empleo formal. Su propuesta ubica el techo salarial un poco más arriba, pero insiste en que volver a los criterios técnicos es lo que ordena la ley. Esta postura busca equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad económica.

Perspectivas del Gobierno y productividad

El Gobierno se juega su capital político con la ley de rescate para evitar una crisis fiscal y recuperar el crecimiento económico. El vicepresidente y el ministro de Hacienda han emphasized que la decisión final dependerá de indicadores macroeconómicos sólidos. La razón obedece a que desde el año 2022 la productividad laboral ha sido un factor determinante en las políticas salariales.

Si la inflación ronda el siete por ciento y la productividad debe estar entre uno y dos por ciento, hay que tener en cuenta cómo se va a pronunciar la planificación financiera de lo laboral. Su cuenta suma una inflación por el lado del siete por ciento y tres puntos de productividad, cifra que él mismo calificó de generosa. Esto corresponde a la inflación proyectada para 2026.

Consecuencias a largo plazo

La productividad ha estado prácticamente estancada en los últimos años. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo encontró que este estancamiento representa un desafío grave. La discusión debe empezar en la Comisión de Concertación para encontrar un equilibrio que no dañe la economía ni los trabajadores. El carbón vuelve al rescate de Colombia por El Niño, pero con serias alertas por estragos que dejaron decisiones del gobierno Petro.