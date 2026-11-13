Debate sobre mariposas amarillas y poder: El feminismo exige coherencia en la lucha por la igualdad

El debate público sobre las mariposas amarillas revela una falla crítica: el escrutinio cae sobre mujeres mientras el poder masculino permanece oculto. Se exige autocrítica y transparencia.

La discusión pública actual se ha visto dominada por un enfoque obsesivo en figuras femeninas asociadas a centros de poder, descuidando el análisis de los hombres que realmente ejercen la autoridad. Durante semanas, los medios y la sociedad han priorizado las apariencias, los supuestos lazos sentimentales y los rumores sobre drogas en lugar de interrogar sobre quién toma las decisiones y quién obtiene los beneficios de estas conexiones. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental que ha sido ignorada: ¿dónde está la dignidad, la autonomía y el respeto que históricamente se ha reclamado para todas las mujeres?

Crítica al enfoque selectivo del feminismo

El feminismo se enfrenta a un momento crucial de autocrítica, ya que existe una percepción generalizada de que la defensa de los derechos de las mujeres actúa según conveniencias ideológicas o cercanías políticas. Se argumenta que el movimiento ha guardado silencio cuando la incomodidad afecta a ciertos grupos, mientras alza la voz de manera selectiva para otras situaciones. Esta falta de coherencia debilita la legitimidad de las conquistas históricas, demostrando que la igualdad exige una postura firme y consistente, incluso cuando resulta incómoda para los aliados políticos tradicionales.

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No se trata de defender a individuos específicos por su condición de género, sino de recuperar una discusión pública que no debería haberse perdido. Las generaciones anteriores lucharon para que las mujeres accedieran a espacios de dirección, estudio y trabajo, no para que su presencia se reduzca a supuestos favores o relaciones personales con quienes gobiernan. Reconocer a una mujer por sus conocimientos, trayectoria y resultados, en lugar de por el hombre que presuntamente la acompaña, es esencial para restablecer el valor real de su participación social.

Desigualdad estructural y responsabilidad institucional

Examinar las relaciones desiguales implica analizar quién nombra, quién dispone de los recursos, quién concede privilegios y quién responde institucionalmente ante la ciudadanía. Si hubo una instrumentalización de mujeres en estos contextos, la investigación debe alcanzar a quienes pudieron ejercer dicha influencia y beneficiarse de ella. No es justo que episodios protagonizados por algunas personas contaminen la imagen de millones de mujeres trabajadoras, profesionales, empresarias, académicas y líderes sociales que han construido sus carreras con mérito propio.

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Quienes han conquistado espacios de decisión tienen una responsabilidad ética innegable: no callar por conveniencia, no normalizar prácticas cuestionables ni permitir que las luchas de generaciones se conviertan en un espectáculo mediático vacío. La transparencia, el mérito y la responsabilidad deben exigirse por igual a hombres y mujeres. La igualdad no concede privilegios automáticos, sino que garantiza oportunidades, autonomía y condiciones para ejercer el poder sin subordinación, abuso de influencia o dependencia de voluntades ajenas.

Impacto real y el poder como centro del escándalo

Es necesario cambiar el foco de la discusión, estableciendo responsabilidades claras sin que nadie quede protegido por su posición, género o cercanía política. Las mujeres no deben seguir siendo el centro del escarnio público mientras quienes concentran las decisiones permanecen en la penumbra, intactos en sus cuotas de poder. Ellas han dedicado generaciones a construir espacios de reconocimiento y liderazgo para no terminar convertidas en instrumentos o protagonistas involuntarias de escándalos ajenos a su voluntad.

El verdadero problema no son las mujeres, sino el poder que las utiliza y luego las abandona al juicio público. Las mariposas amarillas, representando las ideas, capacidades y conquistas, deben regresar al primer plano de la discusión seria. Lo escandaloso es que aún existan estructuras de poder que instrumentalizan a las mujeres y luego las exponen al escrutinio, mientras sus responsables conservan su influencia sin rendir cuentas. La dignidad no tiene partido, y la justicia exige que el poder rinda cuentas antes que las figuras asociadas a él.