Debate sobre política monetaria contractiva y su impacto en la economía colombiana

Simón Gómez y Juan José Echavarría debaten sobre la política monetaria contractiva y su impacto en la economía colombiana en 6AM W de Caracol Radio.

En una discusión en 6AM W de Caracol Radio, Simón Gómez, miembro del Centro de Pensamiento Vida, y Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República, debatieron sobre la política monetaria contractiva del Banco de la República y su impacto en la economía colombiana.

Gómez argumentó que la política monetaria contractiva, que se ha intensificado en los últimos cinco o seis meses, beneficia a un sector específico dentro del sector financiero, los tenedores de títulos y los especuladores de activos financieros, y afecta de manera decidida a la producción real y a la inversión. Además, Gómez afirmó que la política monetaria contractiva juega en contra de una apuesta de transformación estructural de la economía colombiana que busca incentivar el fortalecimiento de la economía real, el agro, la industria, los servicios de alto valor agregado y el turismo.

En respuesta, Echavarría cuestionó a Gómez sobre cómo bajar la inflación y si tenía una fórmula diferente para lograrlo. Sin embargo, Gómez le devolvió la pregunta, preguntándole a Echavarría cómo aumentar las tasas de interés iba a desbloquear el estrecho de Hormuz o mejorar la productividad de la producción nacional en Colombia.

Gómez argumentó que hay un problema estructural que tiene la economía mundial y que la inflación está subiendo debido a factores como el precio internacional del petróleo y los sindicatos. Por su parte, Echavarría insistió en que el Banco de la República tiene que combatir la inflación y que la tasa de interés es el instrumento que se utiliza para bajarla.

La discusión se centró en la política monetaria contractiva y su impacto en la economía colombiana, con ambos participantes presentando argumentos opuestos sobre cómo abordar la inflación y mejorar la economía real





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