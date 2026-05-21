Debate sobre sostenibilidad del sistema de salud y seguridad en las regiones domina la agenda política colombiana

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud y la seguridad en las regiones ha sido el tema central de los foros y concentraciones de este jueves 21 de mayo. A solo diez días para las elecciones presidenciales, los candidatos continúan desarrollando su agenda en diferentes ciudades del país con el objetivo de convencer a la ciudadanía de que voten por ellos el 31 de mayo.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud y la seguridad en las regiones ha sido el tema central de los foros y concentraciones de este jueves 21 de mayo.

A solo diez días para las elecciones presidenciales, los candidatos continúan desarrollando su agenda en diferentes ciudades del país con el objetivo de convencer a la ciudadanía de que voten por ellos el 31 de mayo. Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, quienes mantienen el liderazgo en la intención de voto, han centrado sus actividades en la capital y en centros regionales estratégicos, donde el debate ha girado en torno a la viabilidad de las reformas sociales y la integridad del sistema electoral.

La medida que había impuesto el Consejo Nacional Electoral en contra de la encuestadora Atlasintel para prohibir la publicación de mediciones, quedó sin piso legal tras una decisión de la sala plena del Consejo de Estado al darle trámite al recurso de reposición presentado por la revista Semana para que se le permitiera a la encuestadora hacer mediciones. Por el momento, será una comisión accidental integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Maritza Mártinez, Álvaro Prada y Altus Baquero del Consejo Nacional Electoral quienes deberán analizar, votar y darle trámite al recurso de reposición que presentó ante el CNE el medio de comunicación.

Cabe señalar que la Procuraduría ha solicitado revocar el artículo que suspendía las encuestas. El exministro Juan Fernando Cristo ha expresado su respaldo a la candidatura del senador Iván Cepeda, frente a lo cual señaló que esta aspiración presidencial tiene electorado para ganar en primera vuelta presidencial.

“Que Iván Cepeda gane en primera vuelta le permitiría al país evitar tres semanas más de polarización y un enorme costo fiscal cercano al billón de pesos que implicaría una segunda vuelta. Estamos optimistas, pero no triunfalistas. Vamos a trabajar hasta el último día para definir esta elección el próximo 31 de mayo”.

Desde hace varias semanas las encuestadoras han puesto a Iván Cepeda como ganador del proceso electoral que se va a desarrollar el próximo 31 de mayo en Colombia. El actual candidato presidencial Roy Barreras lanzó una fuerte crítica en contra del presidente Gustavo Petro, pues al inicio del actual gobierno, Barreras fue ministro del Interior y unos meses después pasó a la embajada del Reino Unido, para el excongresista, el tiempo que estuvo fuera del país desempeñando ese cargo fue porque lo estaban castigando.

Eso consideró luego de la entrevista al presidente Gustavo Petro quién dijo que la designación de Laura Sarabia en ese mismo cargo y en medio de un escándalo con su niñera fue un castigo, “cuando el Sr. Presidente me hizo el honor de nombrarme también Embajador en Londres me estaba “castigando” por apoyarlo y “alejándome del poder”





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