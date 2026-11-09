Crítica a la gestión de Metrolínea en Bucaramanga desde 2004. Análisis de la inacción en transporte limpio y la corrupción en alcaldes que descuidaron la movilidad.

La construcción del sistema Metrolínea en Bucaramanga inició en el año 2004, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Esta infraestructura de movilidad comenzó su ejecución bajo la alcaldía de Honorio Galvis. La primera fase del proyecto se inauguró oficialmente el 22 de diciembre de 2009. La fecha coincidió con las celebraciones del cumpleaños de la ciudad, un evento marcado por gritos de júbilo y aplausos masivos. La población esperaba entonces que la ciudad se transformara en un nuevo paraíso terrenal.

Inauguración de Metrolínea y expectativas ciudadanas

La realidad posterior a la inauguración de Metrolínea contrastó drásticamente con las promesas iniciales. En lugar de mejorar la calidad de vida, Bucaramanga se convirtió en una selva de carros y motos. Este saturado tráfico de vehículos terminó por quebrar el sistema de transporte. La movilidad urbana se deterioró severamente debido al exceso de tráfico. La disciplina social y la autoridad pública también se vieron comprometidas. Todo el proyecto original se fue a pique ante la falta de control vehicular.

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Legado de alcaldes posteriores a la obra

Los mandatarios que sucedieron a Honorio Galvis ignoraron la importancia de Metrolínea. Vieron la infraestructura como la Cenicienta, olvidándola sistemáticamente. Nunca propusieron alternativas reales para la ciudad que los eligió. Se dedicaron exclusivamente a negocios personales y a favorecer a sus socios financieros. Llamaban a estos colaboradores como "equipos de apoyo" para encubrir sus relaciones. Esta práctica dejó las ciudades de Colombia en manos de negociantes y trepadores sociales.

Corrupción en la gestión pública nacional

Mientras los habitantes observan cómo saquean sus municipios, la democracia consagrada en la Constitución Política de 1991 se ve vulnerada. Los alcaldes y gobernadores entran al poder siendo pobres y salen como multimillonarios. Este enriquecimiento ilícito se financia directamente con los impuestos de la ciudadanía. La corrupción ha contaminado también al sistema de justicia colombiano. La justicia debería garantizar el equilibrio de la misma democracia, pero actúa con lentitud extrema. Las condenas se demoran, pero finalmente llegan a los implicados.

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Falta de inversión en transporte sostenible

Ninguno de los mandatarios impulsó un sistema de transporte basado en energías limpias. Tampoco establecieron tarifas subsidiadas para los usuarios más vulnerables. El transporte público tiene el potencial de reducir considerablemente las emisiones de carbono. Sin embargo, ni siquiera lograron establecer una movilidad económica y respetuosa con el medio ambiente. No existen buses eléctricos ni tranvías que reduzcan las emisiones de gases. Las propuestas de los candidatos actuales siguen siendo fórmulas de mediocridad y corrupción.

Deterioro ambiental y futuro de Bucaramanga

Bucaramanga ha ido perdiendo progresivamente sus aguas, quebradas y lagunas naturales. Todo lo que corre transparente parece condenado a desaparecer con el tiempo. La ciudad, conocida como "Ciudad de la Alegría" y "La Tecnópolis", sufre la falta de dirigencia. Ni siquiera la Iglesia emite una voz crítica frente a esta situación. Los jóvenes tienen la obligación de renovar la ciudad y salvar su entorno natural. Deben movilizarse para acabar con los politiqueros que no ofrecen soluciones reales.