Debate Vicepresidencial de las Regiones: Propuestas para la economía, educación y empleo en Colombia

En el Primer Gran Debate Vicepresidencial de las Regiones, los candidatos presentaron sus propuestas para abordar los principales desafíos del país, incluyendo la economía, la educación y el empleo. Las duplas de los aspirantes al solio de Bolívar expusieron sus visiones para impulsar el desarrollo nacional y responder a las necesidades de las regiones.

En el marco del Primer Gran Debate Vicepresidencial de las Regiones , organizado por Canal 1, Acento Colombia, la Universidad Simón Bolívar y EL HERALDO, los principales candidatos a la Vicepresidencia presentaron sus propuestas para abordar los desafíos clave del país: la economía , la educación y el empleo.

Este evento, que reunió a las duplas de los aspirantes al solio de Bolívar, permitió un intercambio de ideas sobre cómo impulsar el desarrollo nacional. José Manuel Restrepo, compañero de fórmula de Abelardo de la Espriella, destacó que millones de colombianos enfrentan diariamente problemas como la inseguridad, las altas tarifas de energía, un sistema de salud colapsado, una educación rezagada y una falta de empleo formal.

Criticó que las regiones no reciben lo prometido y propuso una ruta clara para recuperar la seguridad, corregir el modelo energético en el Caribe, garantizar acceso real a la salud y reactivar la economía para generar empleo formal. Por su parte, Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, afirmó que el Caribe, la región más pobre e informal del país, necesita soluciones reales en lugar de promesas vacías.

Advirtió sobre los peligros de las fórmulas populistas y autoritarias que prometen soluciones rápidas, y propuso trabajar con menos fanatismo y más pragmatismo para sacar adelante a Colombia. En el debate, Leonardo Huerta, en representación de Claudia López, propuso reducir el impuesto de renta de las empresas si hay mayor crecimiento económico.

Pedro de la Torre, compañero de Mauricio Lizcano, añadió que su gobierno incentivaría la generación de empleo mediante la reducción del 15% del impuesto a las empresas y la promoción del empleo para mujeres en la ciencia. Luisa Villegas, aspirante vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño, sugirió la entrega de beneficios a las empresas para fomentar la creación de nuevos empleos.

Carlos Cuevas, compañero de Santiago Botero, argumentó que el empleo no se genera con leyes o decretos, sino con productividad y acceso a créditos para emprendedores. Nelson Alarcón, vicepresidente de Carlos Caicedo, propuso pagar medio salario mínimo a estudiantes de décimo y once para garantizar su acceso a la educación y apoyar a sus familias. Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras, defendió la Constitución del 91 y rechazó la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente.

Finalmente, Edna Bonilla, en equipo con Sergio Fajardo, enfatizó la importancia de cerrar la brecha de los jóvenes que no estudian ni trabajan, promoviendo el acceso a la educación y acompañando a las empresas con rutas de estabilidad productiva para crear empleo





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