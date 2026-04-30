Debate Vicepresidencial Histórico se Celebrará en Barranquilla

Por primera vez en la historia reciente, el debate entre candidatos a la vicepresidencia en Colombia se realizará fuera de Bogotá, específicamente en Barranquilla, marcando un hito en la descentralización del proceso electoral y dando voz a las regiones.

En un acontecimiento sin precedentes en la historia política colombiana, y en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, se ha anunciado que el debate vicepresidencial tendrá lugar el martes 5 de mayo de 2026 en la ciudad de Barranquilla .

Este evento, programado para las 7:00 p.m. en el emblemático Teatro José Consuegra Higgins, representa un cambio significativo en la tradición electoral del país, al ser el primer debate de esta envergadura que se realiza fuera de la capital, Bogotá, y en el corazón del Caribe colombiano. La decisión de llevar el debate a Barranquilla no es casualidad; es una declaración contundente de que las regiones no son meros escenarios de campaña, sino el núcleo vital de la nación, el lugar donde se forjan las decisiones que determinarán el futuro de Colombia.

Esta iniciativa, impulsada por una alianza editorial innovadora y sin precedentes, que reúne a Canal 1, El Heraldo y Acento Colombia, con el valioso apoyo de La Opinión y Q’Hubo, busca trascender la mera transmisión de información y establecer un principio fundamental: la importancia de dar voz y visibilidad a las regiones, reconociendo su papel central en la construcción de un país más justo y equitativo. La cobertura mediática del Gran Debate Vicepresidencial de las Regiones será extensa y accesible, garantizando que la información llegue a todos los rincones del territorio nacional.

Los colombianos podrán seguir el debate en vivo a través de la señal abierta de Canal 1, a partir de las 7:00 de la noche del martes 5 de mayo de 2026, así como en las plataformas digitales de Canal 1 (canal1.com.co y redes sociales). Además, el debate se transmitirá en las redes sociales de El Heraldo, Acento Colombia (acentocolombia.com), La Opinión y Q’Hubo, ampliando aún más su alcance.

Esta integración de diversos ecosistemas de medios asegura una cobertura universal, permitiendo que ciudadanos de zonas rurales remotas, como el Vichada o el Pacífico, tengan el mismo acceso a la información que los habitantes de las grandes ciudades. El Heraldo, con su arraigo en el Caribe, aportará la voz y la credibilidad de una región que representa más del 12% de la población colombiana.

Su papel no se limitará a la transmisión del debate, sino que también se encargará del ecosistema analítico, proporcionando fact-checking en tiempo real, contexto y análisis multiplataforma, para que los ciudadanos puedan formarse una opinión informada y crítica. Además, El Heraldo extenderá su mirada hacia el Nororiente y la frontera con Venezuela, zonas estratégicas en términos de seguridad y economía, y garantizará que el contenido sea accesible y directo para los sectores populares, democratizando el acceso a las propuestas políticas.

La participación confirmada de figuras clave de las principales coaliciones, como Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Edna Bonilla y José Manuel Restrepo, asegura un debate de alto nivel y relevancia. La posible participación de Aida Quilcué, aún pendiente de confirmación, añadiría una perspectiva valiosa a la discusión. El respaldo académico de la Universidad Simón Bolívar, encargada de aportar rigor técnico al evento, refuerza la credibilidad y la calidad del debate.

La moderación del Debate Vicepresidencial desde las Regiones estará a cargo de una mesa plural e independiente, garantizando la imparcialidad y el respeto por las diferentes perspectivas. Este debate no solo es un hito en la historia electoral colombiana, sino también una oportunidad para que los candidatos vicepresidenciales presenten sus propuestas y respondan a las inquietudes de los ciudadanos, especialmente de aquellos que viven en las regiones.

Es un espacio para discutir los desafíos y las oportunidades que enfrenta Colombia, y para construir un futuro mejor para todos los colombianos. La elección de Barranquilla como sede del debate es un reconocimiento a la importancia del Caribe colombiano en la vida política, económica y cultural del país. Es una señal de que el gobierno central está dispuesto a escuchar las voces de las regiones y a trabajar en conjunto para construir un país más inclusivo y próspero.

El debate vicepresidencial en Barranquilla es un evento que marcará un antes y un después en la historia electoral colombiana, y que contribuirá a fortalecer la democracia y la participación ciudadana





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