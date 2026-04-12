Debates presidenciales: Un debate sobre la participación y la transparencia electoral

Expertos y candidatos debaten sobre la importancia de los debates presidenciales y la necesidad de que todos los aspirantes participen para garantizar la transparencia y el acceso a información clave para los votantes.

El Nuevo Siglo dialogó con figuras clave como Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral ( MOE ), la politóloga Elisabeth Ungar Bleier y el exmagistrado del Consejo Electoral Juan Pablo Cepero, quienes coincidieron en la necesidad de que todos los aspirantes presidenciales se sometan a debates públicos para contrastar sus propuestas.

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El debate se centra en la postura de Iván Cepeda, aspirante de izquierda, quien ha expresado su negativa a participar en debates presidenciales, lo que ha generado críticas y llamados a la transparencia por parte de otros candidatos y expertos electorales.La senadora Paloma Valencia, de la coalición de centroderecha, ha aprovechado su posición en la plenaria para cuestionar a Cepeda, planteando preguntas específicas sobre sus políticas. Otros candidatos, como Abelardo de la Espriella, han manifestado su disposición a debatir, pero condicionan su participación a la presencia de Cepeda, resaltando la importancia de confrontar directamente las propuestas de los principales contendientes.<\/p>

La discusión sobre la participación en debates presidenciales ha cobrado relevancia en el contexto de la campaña electoral, donde la ciudadanía busca información clara y contrastada para tomar decisiones informadas.<\/p>

Alejandra Barrios, de la MOE, lamenta que la estrategia política prevalezca sobre el derecho de los ciudadanos a obtener información. Destaca la importancia de los debates para que los votantes conozcan las propuestas de los candidatos, su capacidad de respuesta ante preguntas difíciles y su interacción con otros aspirantes. Propone que la legislación colombiana debería establecer la obligatoriedad de al menos un debate presidencial en primera y segunda vuelta, cubriendo los gastos y garantizando la transmisión en directo por el medio estatal.<\/p>

Elisabeth Ungar Bleier, aunque reconoce que no se puede obligar a un candidato a participar en debates, considera inaceptable que un candidato se niegue a participar, ya que esto limita el acceso de la ciudadanía a información crucial para el proceso electoral. La discusión sobre la obligatoriedad de los debates y la participación de los candidatos en estos espacios se presenta como un tema crucial en la búsqueda de la transparencia y la calidad de la información para los votantes<\/p>





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