Debut difícil para España y Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección española y la uruguaya sufrieron en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ahora deben hacer cuentas para clasificar a 16avos de final con Cabo Verde y Arabia Saudita en la ecuación.

Uruguay os y españoles sufrieron en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ahora hacen cuentas para clasificar a 16avos de final con Cabo Verde y Arabia Saudita en la ecuación.

Marcos Llorente y Pedri luego del empate en el grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Cabo Verde, este lunes 15 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Lo que en el papel parecía un grupo 'sencillo' para España y Uruguay, en realidad ha resultado una prueba de tenacidad enorme para este par de campeones del mundo.

Primero con el sorprendente empate de Cabo Verde frente a España y luego con la también igualdad de Arabia Saudita. Ahora, las cuatro selecciones deberán mantener el ritmo, pues aunque el debut en una Copa del Mundo es muy importante, el Mundial no termina allí y todavía quedan dos jornadas para enderezar el camino. Mucho más con la posibilidad de clasificar como uno de los ocho mejores terceros de la copa.

Si bien 'La Roja' tuvo la mayoría de la posesión en su partido contra Cabo Verde, nunca lo pudo traducir en un gol. Sí hubo paradas extraordinarias del arquero Vizinho, pero nada milagroso o de mala suerte para España.

En cambio, la selección de África sí tuvo al menos dos ocasiones para ponerse por delante en el marcador. No obstante, tomó malas decisiones y terminó conformándose con un empate, el primero en la Copa Mundial de la FIFA. Ahora el reto es una doble campeona del mundo, Uruguay, que viene herida luego de solo conseguir un punto en su debut. Eso sí, ahora con el convencimiento de poder sacarle resultados a cualquier rival del campeonato.

Esta nación con poca tradición futbolística, pero mucho petróleo, volvió a amargarle el primer partido de un mundial a una selección sudamericana. Uruguay estuvo a centímetros de llevarse la victoria, pero el reloj lo castigó. Aunque los saudíes fueron peligrosos y efectivos en el primer tiempo, en el segundo desaparecieron de la ofensiva. Los charruas los arrinconaron contra su arco y si no hubiera sido por su portero se iban derrotados de Miami





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